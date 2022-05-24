Akılalmaz olay! Damat bayılınca peruğu düştü, kel olduğunu öğrenen gelin evlenmekten vazgeçti

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Unnao kentinde Ayushmann Khurrana’nın ‘Bala’ filmini anımsatan tuhaf bir olay meydana geldi. 2019 yılında vizyona giren film erken kellik sorunuyla mücadele eden bir adamın müstakbel eşinden bu durumu saklamasını anlatıyordu. Unnao kentindeki düğün töreninde de benzer bir durum yaşandı. Sabah erken saatlerde düğüne dair geleneksel ritüellerin tamamlanmasına rağmen gelin damadın kel olduğunu öğrendiğinde onunla evlenmeyi reddederek düğünden kaçtı.

AKRABALARI DEVREYE GİRDİ

Düğün töreni sırasında tansiyonu düşen ve bir anda bayılan damadın kelliğini gizlediği peruğu yere düştü. O anda damadın kendisini kandırdığını ve kel olduğunu anlayan gelin evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Aile ve akrabaların araya girerek gelini ikna etme çabaları olumlu sonuç vermeyince olay karakola taşındı. Gelin karakolda bir kez daha damatla evlenmek istemediğini söyledi.

“BİZE SÖYLESELERDİ HAZIRLARDIK”

Gelinin amcası, damadın ve ailesinin onun kel olduğu gerçeğini saklamaması gerektiğini söyledi. Amca, “Bize damadın kelliğini söyleselerdi, gelini zihinsel olarak hazırlayabilirdik ve o şok olmazdı. Bir evliliğin yalanlarla başlamasını bekleyemezsiniz" dedi.

Pariyar karakolu sorumlusu Ramjeet Yadav, gelini ikna etmeye çalışsalar da evliliği kabul etmediğini söyledi. Daha sonra iki taraf arasında uzlaşma sağlandı. İki ailenin büyüklerinin kendi arasında yaptığı toplantıda kızın ailesinin düğün masrafları için harcadığı 500 bin Hindistan Rupisi damat tarafı tarafından ödendi.



