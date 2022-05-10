HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akılalmaz olay! Evlilik hayali kuran iki çifti de aynı şekilde dolandırdı

Akılalmaz olay! Evlilik hayali kuran iki çifti de aynı şekilde dolandırdı

10.05.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip, onlardan komisyon, kapora ve bir kira da peşin alıp dolandıran biri kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Parayı aldıktan sonra tadilat gerekçesiyle evi göstermeyen ikisi kardeş, 3 kişi emniyetteki ardından adliyeye sevk edildi.

Akılalmaz olay! Evlilik hayali kuran iki çifti de aynı şekilde dolandırdı

ÖNCE KİRALADI, SONRA TADİLAT VAR DEDİ

Olay Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen Beytullah Buğra ile Hasan Çelikten internet sitesinden ev buldu. Daha sonra emlakçı Ozan Osman K., ile tanışıp irtibata geçtikten sonra, emlakçı çiftlere farklı zamanlarda aynı evi gösterdi. Daireyi beğenen Buğra çifti 12 bin TL, Çelikten çifti ise 12 bin 750 TL karşılığında kontrat imzalayarak anlaştı. Anlaşmanın ardından Ozan Osman K., komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.’nin hesabına atılmasını istedi. Parayı Ulaş K.’nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala eve taşınmak istese de emlakçı tarafından tadilat ve diğer türlü bahanelerle oyalandılar.

2

SABIKALARI KABARIK

Nişanlısıyla eve bakmaya gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin yanında iki çifte de mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin TL mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi. Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç., ve kardeş olan Ulaş K., ile Ozan Osman K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

4

"İNTİHAR ETMİŞ ŞU AN HASTANEDEYMİŞ"

Emlakçı tarafından 12 bin 750 TL dolandırılan ve düğün arifesinde büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Beytullah Buğra, “Başımıza kötü bir olay geldi. Biz yeni evlenmek üzereyiz. Nişanlımla beraber ilanlardan daire bakıyorduk. Daireyi bulduğumuzda bir emlakçıyla görüştük. Emlakçıyla haberleştik yolda farklı bir kişinin daireyi göstereceğini söyledi. Daireyi göstermek için Ozan Keskin bizi dolandıran adam daireye getirip bizi gezdirdi. O arada daireye bakmaya farklı kişilerde gelmişti. Daireyi gezdikten sonra tutulmasın diye sözleşmeyi yaparken ev sahibiyle görüştürmedi. Ben hallediyorum her şeyi bütün yetkilerim var dedi. Emlakçı ben sizi ev sahibine daha sonra göstereceğim diye oyaladı ama göstermedi. Sözleşmeyi yaptıktan sonra kardeşi Ulaş K.’nin hesabına bütün parayı gönderdik. Şubat ayından beri bizi oyaladı. Yakın zamanda da düğünümüz var evsiz açıkta kaldık. Çeşitli sebeplerle bizi oyaladı ve en son artık paramızı istediğimizde de burada münakaşa yaşadık polisler de geldi. Paramızı göndereceğini söyledi. Sizi mağdur etmeyeceğim dedi. Ondan sonra da piyasadan kayboldu. Aldığımız bilgilere göre de intihar etmiş şu an hastanedeymiş” şeklinde konuştu.

5

"TAMAMEN YALAN YANLIŞ BİLGİLER"

Emlakçılardan şikayetçi olan Buğra, “Biz gerekli mercilere başvuruyu yaptık. Savcılıktan soruşturmayı başlattık. Karakolda ifademizi de verdik. Bizden iki depozito bir kira bir de emlakçı komisyonu olmak üzere 12 bin 750 TL aldı. Cumartesi günü buraya geldiğimizde başka bir çiftin işlemlerinde de sıkıntı olduğunu gördük. Bizim kira kontratındaki ev sahipleri adı altındaki kişilerin bilgileri tamamen yalan yanlış bilgilerle doldurulmuştu. Onların haberi büyük bir ihtimalle yok çünkü öyle kişiler yok. Benim inandığıma göre TC kimlik numaraları bile yanlış. Bütün belgeleri kopyalarıyla karakola savcılığa ilettik” diyerek tepki gösterdi.

1

"PARAYI GÖNDERMEYECEĞİNİ ANLADIK"

Dolandırılan diğer mağdur Hasan Çelikten “İnternet sitesinden bir tane ev bulduk. Sonra emlakçıyı aradık. Emlakçı başka bir emlakçıya yönlendirdi. O emlakçı burada bulunan 7. Kat 42 numaralı daireye getirdi. Biz daireyi görüp beğendik ve anlaşmak istediğimizi söyledik. Nişanlım emlakçı ile birlikte ofisine geçti. Kaşeli ve imzalı şekilde sözleşme yaptılar. Sözleşmeyi yaptıktan sonra anahtarı vermedi bize. Söyleşmeyi yaptıktan sonra bizden iki kira bir depozito istedi. İki kira bir depozito bedeli toplam 12 bin lira hesabına aktardık. Hesapta kendi hesabı değil şahısın adı Ozan Osman Keskin kardeşi Ulaş Keskin adına cumartesi günü 12 bin TL EFT gönderdim. EFT’yi bu gün gönderdikten sonra anahtarı bugün vereceğim, yarın vereceğim, tadilat var diye diye bizi iki hafta boyunca oyaladı. O iki hafta boyunca biz de ev bakmadık. Mayıs ayında da düğünümüz var çok mağdur durumdayız. Ev arıyoruz hala. Geçen hafta cumartesi günü buraya geldik evin durumunu görmeye. Bize evi su bastığını söyledi fakat evi kesinlikle göstermedi. Beşinci katta hülya denen bir şahıs var. O şahısın yanına çıktığımızda ev sahibi benim akrabam Almanya’da şu an kesinlikle evi kiralamak istemiyor şeklinde konuştu. Buna istinaden bizde o zaman bizim gönderdiğimiz parayı bize gönder dedik. Onu da pazartesi mağduriyet parasıyla birlikte ben sizin hesabınıza göndereceğim dedi. Biz göndermeyeceğini anladık zaten. Anladığımız için polisi aradık polis geldi” İfadelerini kullandı.

3

"SÜREKLİ SAVCILIĞA GİDİYORMUŞ, TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKIYORMUŞ"

Savcılıkta bununla ilgili birçok geçmişinin olduğunu dile getiren Hasan Çelikten “Ozan’da polislerin önünde parayı göndereceğine dair tekrar söz verdi ama göndermedi. Ondan sonra pazartesi atacaktı parayı atmadı. Salı oldu Çarşamba oldu atmadı. Kendisine de ulaşamıyoruz şuan bütün telefonları kapalı. Bugün savcılığa gidip gerekli mercilere şikayette bulunduk. Oradan karakola geçip ifademizi verdik. Şu an bu parayı almamızın hiçbir imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Bu şahıs bir yıldır dolandırıcılık yapıyormuş. Sürekli savcılığa gidiyormuş takipsizlik kararı çıkıyormuş. Ben bu cesareti nereden bulduğunu da anlayamıyorum. Kendi kaşesi imzası her şeyi burada” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...
Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi
Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu! Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Erkeklerin girmesi yasaktı! Cinsel fantezi ölümle bitti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.