Akılalmaz olay! Gözünün yaşına bile bakmadan elinin dört parmağını kesti... Nedeni şaşkınlık yarattı: İşten ayrılmak istiyormuş

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Gujarat bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Mayur Tarapara isimli bir adam ilk olarak polise bir arkadaşının evine bisikletle giderken kaza geçirdiğini söyledi. Yolda aniden başı döndüğünü ve yol kenarında bayıldığını ifade eden Tarapara, uyandığında dört parmağını kaybettiğini söyledi. Yetkililer, bölgenin güvenlik kameralarını kontrol ettikten sonra bambaşka bir şey gördü.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kayıtlara göre bu adam sakin bir şekilde arabayı durdurup gizli bir köşeye doğru yürüdü ve elindeki dört parmağı eksik olarak geri döndü. Mayur Tarapara'nın ilk başta belirtildiği gibi yol kenarında bayıldığına dair hiçbir belirti yoktu. Daha fazla araştırdıklarında, hikâyesinin birçok tutarsız ayrıntıyla birlikte giderek belirsizleştiğini keşfettiler.

Polisin sorgusu sırasında Mayur, sonunda bir akrabasının şirketinde bilgisayar operatörü olarak çalışmaya devam etmek istemediği için dört parmağını kestiğini itiraf etti. Ayrıca çalışırken büyük bir baskı altında olduğunu ancak işten ayrılmaya cesaret edemediğini ve makul bir şekilde işi bırakabilmek için aklına gelen yöntemin parmağını kesmek olduğunu sözlerine ekledi.