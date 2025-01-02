MrBeast hayranlarına müjdeli haberi verdi! Sevgilisine evlenme teklifi etti: Samimi bir ada düğünü planlıyorlar

YouTube'un global fenomenlerinden MrBeast, 2020 yılında bir arkadaş ortamında Thea ile tanıştıktan sonra ilişkiye başladıklarını söyledi. İkili 5 yıldır devam eden ilişkilerini 2024 yılının son günlerinde resmiyete dökmeye karar verdiklerini söyledi. 26 yaşındaki MrBeast, yakınlarının da arasında bulunduğu yeni yıl kutlamasında sevgilisine evlenme teklifi etti.

EVLENME TEKLİFİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Ailelerinin bulunduğu bir Noel yemeğinde evlilik teklifinin geldiğini söyleyen 27 yaşındaki Thea Booysen People'a, "Ailem Noel için Güney Afrika'dan geldi ve Noel'i evimizde geçirecektik. Bu yüzden her iki aile de buradaydı. Hediyeleri açıyorduk ve sonra son hediye için gözlerimi kapatmamı istedi çünkü bu bir sürprizdi" dedi.

Gerçek adı Jimmy Donaldson fenomen isim ise, "İçinde yüzük olan gerçek hediye kutusunı vermeden önce gürültü yapmak için bilerek büyük bir kutuyu düşürdüm. Sonra diz çöküp evlenme teklif ettim. Onu hazırlıksız yakalamanın en iyi yol olduğunu düşündüm.Thea ailesine çok yakın, bu yüzden bu önemli olaya onların da dahil olduğundan emin olmak istedim." ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN İÇİN FİKİRLERİ HAZIR

Düğün planlarından söz eden MrBeast, "Bunu, hemen hemen herkesten uzakta, bir adada yapmayı düşünüyoruz. Büyük, gösterişli bir düğün yapmaya çalışmayacağız. Güzel olacak ama kesinlikle yakın aile ve arkadaşlarla samimi olacak" diye konuştu.