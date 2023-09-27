Akıllara İmamoğlu'nun o görüntülerini getirdi! Kafaları karıştıran sözleri sonrası Özgür Özel'den jet yanıt: 'Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye...'

CHP için dönüm noktası niteliğindeki kurultay tarihi dün belirlendi. Bugün ise yeni bir genel başkan adayı daha sahneye çıktı. Özgür Özel ve Örsan Öymen'in yanı sıra Ünal Karahasan da yarışa dahil oldu. Kurultaya giden süreçte tartışmaların ardı arkası kesilmeyen CHP'de gizli Zoom toplantısından bu yana 'değişim' taraftarlarının yanında olduğu konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün yayınlanan söyleşisiyle gündeme damgasını vurdu.

"SIRF BEYAZ GÖMLEK YAKIŞIYOR, KOLLARINI KIVIRDI DİYE..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini alma iddiasıyla ortaya çıkan Özgür Özel, BirGün gazetesine verdiği demeçte özeleştirilerde bulunurken İmamoğlu'na yönelik olduğu öne sürülen ifadeleriyle dikkatleri çekti. Genel başkanlık tartışmaları hakkında Özel şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre…

"HALK BİR BAŞKA SİYASETSİZ BİRİNİ PARTİNİN BAŞINDA GÖREBİLİR"

Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar. Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir."

AKILLARA İMAMOĞLU'NUN O GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Özel'in burada kullandığı "Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" ifadeleri akıllara Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Ekrem İmamoğlu ile birbirlerini destekledikleri belirtilen Özel, bu açıklamasının ardından sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

İDDİAYA JET YANIT VERDİ: YOK ARTIK!

İmamoğlu'na gönderme yaptığı iddiasını yanıtlayan Özel şunları kaydetti:

"Yok Artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim. Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?"