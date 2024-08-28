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    4. Akrabasının evinin bahçesinde ölü bulundu! Dört köpeğin saldırısında parçalanarak hayatını kaybetti

    Akrabasının evinin bahçesinde ölü bulundu! Dört köpeğin saldırısında parçalanarak hayatını kaybetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 09:01
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    Birmingham'ın Rednal semtindeki Hereford Close bölgesinde bir akrabasını ziyaret eden 32 yaşındaki Nicholas Glass 4 köpeğin vahşice saldırması sonucunda hayatını kaybetti. Cansız bedeninin akrabasının mülkünün bahçesinde bulunmasından sonra yetkililer saldırgan olduğu tespit edilen iki XL Bullies cinsi köpekle birlikte dört köpeği toplayarak barınağa götürdü.

    Akrabasının evinin bahçesinde ölü bulundu! Dört köpeğin saldırısında parçalanarak hayatını kaybetti

    MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Nicholas Glass isimli bir adam Birmingham'ın Rednal şehrindeki bir akraba ziyareti sırasında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Nicholas Glass, ikisi XL Bullies cinsi olmak üzere dört köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

    SALDIRGAN KÖPEKLER YAKALANDI

    Köpeklerden ikisi olay yerinde polis tarafından ele geçirilirken kalan iki tanesi ise birkaç gün devam eden aramaların sonucunda bulundu. Polis, yapılan otopsinin, adamın köpek ısırığı sonucu öldüğünü ortaya çıkardığını söyledi. Polis, dört köpeğin de güvenli kulübelerde tutulduğunu ekledi.

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    köpek saldırı
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