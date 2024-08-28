Akrabasının evinin bahçesinde ölü bulundu! Dört köpeğin saldırısında parçalanarak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Nicholas Glass isimli bir adam Birmingham'ın Rednal şehrindeki bir akraba ziyareti sırasında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Nicholas Glass, ikisi XL Bullies cinsi olmak üzere dört köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

SALDIRGAN KÖPEKLER YAKALANDI

Köpeklerden ikisi olay yerinde polis tarafından ele geçirilirken kalan iki tanesi ise birkaç gün devam eden aramaların sonucunda bulundu. Polis, yapılan otopsinin, adamın köpek ısırığı sonucu öldüğünü ortaya çıkardığını söyledi. Polis, dört köpeğin de güvenli kulübelerde tutulduğunu ekledi.