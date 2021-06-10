Akrep 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda"

Başrollerinde Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı "Akrep" dizisi bu akşam (10 Haziran) Star TV ekranlarında seyirci karşısında olacak. Akrep dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda Ahmet'in Ferda'yı ne kadar sevdiği ve "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

AKREP 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda zehri Perihan'dan alıp Ahmet'e içirir. Etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayan zehir Ahmet'i de yavaş yavaş zehirlemeye başlar. Her geçen saniye Ahmet'i ölüme yaklaştırır. Bu esnada Ferda'nın aklı allak bullak olur. Ahmet'e duyduğu aşk yüzünden onu zehirlemenin acısını yaşamaya başlar. Zor durumda olan Ferda, ölüm döşeğindeki annesinin son talebi ile Ahmet'e duyduğu aşk arasında kalır.

Eski sağlığına kavuşan Efe, Ahmet'e karşı intikam duyguları beslemeye başlar. Merve'nin engelleme çabalarını umursamadan Amhet'in "Ferda" adını verdiği teknesini yakar. Ahmet ise tekneye bunu yapan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlar. Hayatını düzeltmeye başlayan Efe, Merve'ye bir teklifte bulunur.