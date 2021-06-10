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Akrep 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda"

10.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star ekranlarında yayınlanan "Akrep" dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ahmet'in "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda" diyerek aşkını ifade ettiği duyuluyor. İşte ayrıntılar...

Akrep 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda"

Başrollerinde Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı "Akrep" dizisi bu akşam (10 Haziran) Star TV ekranlarında seyirci karşısında olacak. Akrep dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda Ahmet'in Ferda'yı ne kadar sevdiği ve "Öyle tarifsiz sevdim ki seni Ferda" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

AKREP 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda zehri Perihan'dan alıp Ahmet'e içirir. Etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayan zehir Ahmet'i de yavaş yavaş zehirlemeye başlar. Her geçen saniye Ahmet'i ölüme yaklaştırır. Bu esnada Ferda'nın aklı allak bullak olur. Ahmet'e duyduğu aşk yüzünden onu zehirlemenin acısını yaşamaya başlar. Zor durumda olan Ferda, ölüm döşeğindeki annesinin son talebi ile Ahmet'e duyduğu aşk arasında kalır.

Akrep 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Eski sağlığına kavuşan Efe, Ahmet'e karşı intikam duyguları beslemeye başlar. Merve'nin engelleme çabalarını umursamadan Amhet'in "Ferda" adını verdiği teknesini yakar. Ahmet ise tekneye bunu yapan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlar. Hayatını düzeltmeye başlayan Efe, Merve'ye bir teklifte bulunur.

Aras'ın cüzdanındaki Duru'nun resmini gören Ayşem duygularının karşılıksız olduğunu fark ederk. Nikah tarihi almayı planladıkları gün Ayşem, Aras'a sürpriz yapar. Ayşem ile nikah tarihi alacağını düşünen Aras karşılaştığı durum karşısında ne yapacağını şaşırır. Peki Akrep dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Akrep, bu akşam (10 Haziran) 20.00'da Star'da olacak.

AKREP DİZİSİ HAKKINDA

Akrep dizisi ilk olarak 11 Aralık 2020'de yayınlanmaya başlamıştır. Yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği dizinin yapım şirketi 1441 Productions, yönetmeni ise Gökçen Usta'dır. İlgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken dizinin hikayesini Erkan Birgören kaleme alıyor. Dizinin oyuncuları arasında Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya, Çağdaş Onur Öztürk, Müge Su Şahin gibi oyuncular yer alıyor.

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Star TV Akrep dizisi
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