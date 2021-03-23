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Akrep dizisinden hayranlarına kötü haber! Akrep 16. yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

23.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan, başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı Akrep dizisi ekrana ara veriyor. Akrep dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Akrep dizisinden hayranlarına kötü haber! Akrep 16. yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisinin 16. yeni bölümü, 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelmeyecek.

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Akrep dizisinin neden yayınlanmayacağı hakkında ise açıklama yapıldı. 25 Mart Perşembe akşamı ise Star TV'de Akrep dizisi yerine Canavar Kamyonlar isimli film ekrana gelecek.

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem’le birlikte eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve’yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru’yla buluşup Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek’i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras’ı karşısına alıp hem ona hem Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

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Star TV Demet Akbağ Evrim Alasya
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