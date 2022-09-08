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  4. Akşener'e İstanbul'da esnaf ziyaretinde protesto! Korumalar devreye girdi

Akşener'e İstanbul'da esnaf ziyaretinde protesto! Korumalar devreye girdi

08.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf ziyaretleri sırasında daha önce vatandaşların protestolarıyla karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ise İstanbul'daki ziyareti sırasında engelli bir kız ve annesinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Korumalar anne ve kızını olay yerinden uzaklaştırdı.

Akşener'e İstanbul'da esnaf ziyaretinde protesto! Korumalar devreye girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener’e tepki gösterdi.

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KORUMALAR DEVREYE GİRDİ

Anne kız korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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"LİDERİMİZ ERDOĞAN, BAŞKASI YOK"

Anne Gülseren Duran tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz. HDP 6’lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok."

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(İHA)

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Meral Akşener

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