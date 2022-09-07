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  4. Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı! "Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü"

Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı! "Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü"

07.09.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beyoğlu'nda yaptığı esnaf ziyaretinin ardından gergin dakikalar yaşandı. Akşener'in koruma araçlarından biri 3 kişiye çarptı. Olay anını anlatan bir vatandaş, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan bazı vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bu sırada Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı. Ayağı ezilen küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

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KONVOYA TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener’in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

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"ERDOĞAN DİYE BAĞIRINCA ARABAYI ÜZERİMİZE SÜRDÜ"

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu. (İHA)

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Beyoğlu Meral Akşener

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