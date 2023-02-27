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Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'tamam' dedi, iki lider adaylık konusunda anlaştı! Görüşme sonrası kulisleri hareketlendiren iddia...

27.02.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık konusunda anlaştığı iddia edildi. Kulisleri hareketlendiren iddiaya göre İYİ Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'tamam' dediği belirtildi. İşte detaylar...

Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'tamam' dedi, iki lider adaylık konusunda anlaştı! Görüşme sonrası kulisleri hareketlendiren iddia...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili geri sayıma geçilirken;CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi. İki liderin bugünkü kritik görüşmede adaylık konusunu masaya yatırdığı belirtilirken; görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşen görüşme; yaklaşık 2 saat sürdü.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA ANLAŞTILAR

Söz konusu görüşmenin ardından ortaya atılan bir iddia ise kulisleri hareketlendirdi.

tv100 muhabiri Betül Araz'ın canlı yayında aktardığına göre, iki lider görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı.

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Araz, "Akşener; Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için olumsuz tek bir kelime söylemedi" ifadelerini kullandı.

GFDGDG


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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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