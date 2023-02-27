Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'tamam' dedi, iki lider adaylık konusunda anlaştı! Görüşme sonrası kulisleri hareketlendiren iddia...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili geri sayıma geçilirken;CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi. İki liderin bugünkü kritik görüşmede adaylık konusunu masaya yatırdığı belirtilirken; görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşen görüşme; yaklaşık 2 saat sürdü.
Söz konusu görüşmenin ardından ortaya atılan bir iddia ise kulisleri hareketlendirdi.
tv100 muhabiri Betül Araz'ın canlı yayında aktardığına göre, iki lider görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı.
Araz, "Akşener; Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için olumsuz tek bir kelime söylemedi" ifadelerini kullandı.