Akşener sert konuşmuştu, Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu! Kahvaltıda bir araya geldiler: Gündemlerindeki konular...

Saraçhane mitinginin yankıları aylar sonra da devam ediyor. Seçim tarihi her geçen gün yaklaşırken Millet İttifakı adayını henüz açıklamadı. Geçtiğimiz günlerde ise Akşener Saraçhane mitingiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener'in CHP'li kurmaylar hakkındaki gündem yaratan bu çıkışının ardından Kılıçdaroğlu "Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor" derken 6'lı masanın adayının ilk turda kazanacağı vurgusunu dile getirdi.

AKŞENER: "BECEREMEDİNİZ! KURMAY ZEKÂ BUNU AKIL EDERDİ"

Akşener, İmamoğlu hakkında başlatılan yargı sürecinin ardından Saraçhane'ye gittiği gün Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinden dönme süreciyle ilgili kimi eleştirilerde bulunurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesinde bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı yukarı çıktığımda. Hani Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya, benim telefonumdan o düzenek kurulurdu, arardı beni sayın Kılıçdaroğlu, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? 'Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, içişlerine karışıyor.' Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak üzerine, bu manada biz birçok şeye gayet dikkatliyiz. Benim korkum, burada biriken öfke, burada kendini beğenmişliğin yarın kaybedildiği takdirde o bitmeyen rövanşı ortaya koyması."

'İLK TURDA KAZANACAĞIZ' VURGUSU

Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamalarda Akşener'in açıklamaları hakkında şunları söyledi:

“Altılı Masanın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Ancak biz uygar insanlar gibi görüşüp sorunları aşıyoruz. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık. Altılı Masanın adayı ilk turda kazanacak, ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum.”

İKİ LİDER BUGÜN BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Akşener ile Kılıçdaroğlu, 2 Mart'ta gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi bugün gündemi değerlendirmek üzere kahvaltıda bir araya geldi. HaberTürk muhabiri Bedri Can Özbey, Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin bugün saat 10.00'da başladığını, gündemlerinde masanın ortak adayı, Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili Akşener'in eleştirileri gibi konuların yer aldığını açıkladı.