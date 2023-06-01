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Aktif politikayı bırakan Selahattin Demirtaş, ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığına hazırdım, kabul edilmedi!

01.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası aktif siyaseti bıraktığını duyuran eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları gündem yarattı. Seçim öncesinde cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğunu parti yönetimine bildirdiğini söyleyen Demirtaş, "Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi." diye konuştu.

Aktif politikayı bırakan Selahattin Demirtaş, ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığına hazırdım, kabul edilmedi!

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı açıklamayla bir anda gündem yarattı. Seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, eleştirileri dikkate aldığını belirterek aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Demirtaş yaptığı açıklamada "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ AKTİF SİYASETİ NEDEN BIRAKTI?

Demirtaş'ın 'bırakma' kararının arkasında hangi sebebin olduğu merak edilirken, konuyla ilgili ayrıntılı açıklama bugün geldi.

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"SEÇİM AKŞAMI ÜZÜLDÜM VE ÖFKELENDİM"

Artı Gerçek'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, 28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarına üzüldüğünü ve muhalefetin seçim akşamı dağınık görüntü vermesine öfkelendiğini belirten Demirtaş, TİP'in ayrı liste kararının da yanlış olduğunu söyledi

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİM, REDDEDİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi HDP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Demirtaş, "Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum." diye konuştu.

Aktif politikayı bıraktığını söyleyen Demirtaş açıklamasının devamından e HDP'den ne de herhangi bir görevden istifa etmediğini söyledi.

Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum" Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"


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seçim seçim sonuçları Selahattin Demirtaş hdp

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