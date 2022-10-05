'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' Yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp kayda aldılar! Küfürleri duyanlar deliye döndü

Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılanlar, görüntüleri izleyenleri adeta öfkeden deliye döndürdü. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen video görüntülerinde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görülüyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.

YAŞLI HASTANIN YÜZÜNE PARALARI SAÇIP, DALGA GEÇTİLER

Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.

"AL ... SOK BU PARALARI"

Görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

BİR VİDEO DAHA ORTAYA ÇIKTI! İĞRENÇLİKLERİNİ KAMERAYA ALMIŞLAR

Bir başka video görüntüsünde ise yine yaşlı hasta bir kadınla dalga geçen sağlık çalışanları, yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alıyor.

KÜFÜRLERİ DUYANLAR İNANAMADI

Telefondan açtıkları tahmin edilen bir videoyu yaşlı kadına dinleten bir sağlık çalışanı "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

Tüyleri diken diken eden görüntülerde yaşlı kadının bir şeyler söylemeye çalıştığı ancak sesinin çıkmadığı görülüyor.

Ameliyat masasındaki yaşlı hastaya yapılanlara adeta infial yaratırken,sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerin hangi hastanede kaydedildiği ise belli değil.

