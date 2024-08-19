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Alain Delon'un vasiyetinde ilginç gömülme isteği! "Başka hiçbir şey umurumda değil"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 13:18
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Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Delon'un çocukları duyurdu. Usta oyuncunun yıllar önce söylediği sözler ve gömülme isteği dikkat çekti.

Alain Delon'un vasiyetinde ilginç gömülme isteği! "Başka hiçbir şey umurumda değil"

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi üç çocuğu ve köpeği Loubo imzasıyla yapılan açıklamayla duyuruldu.

Delon'un vefatını "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu" sözleriyle açıklandı.

'Kiralık Katil' (Le Samouraï), 'Rocco ve Kardeşleri' gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Alain Delon gerçek bir hayvanseverdi. Ünlü ismin vasiyeti ve gömülme isteği de bu sebeple gündeme geldi.

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Alain Delon'un vasiyetinin en kişisel ve dokunaklı yönlerinden biri köpekleriyle birlikte gömülme isteğiydi.

Bir röportajında usta isim "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı" demişti.

"KÖPEKLERİMLE GERÇEK AŞKI TANIDIM"

1999'da İsviçre vatandaşlığını alan Delon, İsviçre'deki mülkünde tüm köpeklerinin gömülü olduğu özel bir mezarlığın bulunduğunu anlatmıştı. Onların yanına gömülmek onun için ölümde bile kopmak istemediği bir bağın devamını temsil ediyordu. Delon, “Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Yaşamın ötesine geçen bir bağdır bu. Onlarla birlikte olmak istiyorum çünkü onlarla gerçek aşkı tanıdım" demişti.

Delon, yaklaşık 50 köpeği için mezarlık yaptırmıştı. La Repubblica gazetesine göre her birinin kendi mezar taşı bile vardı.

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Vasiyet
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