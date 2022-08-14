Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması için son saatlere girildi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanıp yoluna iki de iki yaparak devam istiyor. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler 'Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte merak edilenler...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14 Ağustos Pazar yani bugün saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilecek.

