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Aldatan eski sevgilisinden intikam almak için reklam panolarını satın aldı! ''Penceresini açınca...''

19.11.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Los Angeles'ta yaşayan 25 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Izza, eski sevgilisinden intikam almak için tercih ettiği ilginç yöntemle gündem oldu. Yeni çıkan albümünü tanıtmak için şehirdeki tüm reklam panolarını satın alan genç kadın, bunların arasında eski sevgilisinin evinin tam önündeki panoyu eklemeyi de ihmal etmedi.

Aldatan eski sevgilisinden intikam almak için reklam panolarını satın aldı! ''Penceresini açınca...''

Bir TikTok videosunda hikayesini paylaşan Ibiza, "Eski sevgilim beni aldattı, bu yüzden evinin önündeki reklam panosunu yüzümle kapladım, böylece o ve yeni sevgilisi beni her gün görebilir" diye yazdı. Paylaştığı videoda, reklam panolarından birinin altında poz verirken görülüyordu.

PİŞMAN OLMASINI İSTEDİ

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Video, 4,3 milyon görüntülenme aldı ve intikamı kullanıcılardan gelen binlerce yorumla kısa sürede viral oldu. Izza, daha sonra yaptığı bir açıklamada, “Bence kalbin kırıldığında sadece intikam almak ve çok daha iyi olduğunu göstermek istiyorsun. Bana yanlış yapan bu kişinin yüzümü görmesini, pişman olmasını ve başarımı görmesini istedim. Gelişen bir müzik kariyerim olduğunu ve çok daha iyiye gittiğimi göstermek için.” diye konuştu.

AKLINDA BİRİ VARDI

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“Her yerde görülmek istedim” diyen genç şarkıcı, temelde her ne kadar başarısını duyurmak istese de, belli ki aklında belirli bir kişi vardı. Izza durumu "Umarım eski sevgilim sabah panjurlarını açtığında reklam panosunu görür. Zaten amaç buydu. '' diye itiraf etti.

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Ama aynı zamanda, “Eski sevgilimin ne düşündüğü umurumda değil. Temasa geçip geçmemesi de umurumda değil.'' diye açıkladı.

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ilişki sorunları abd eski sevgili

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