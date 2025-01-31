Aldatan koca parkta sevgilisiyle buluşmaya gitti! Eşine fena yakalandı... Çareyi koşarak uzaklaşmakta buldu: Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler

MYNET|DIŞ HABERLER Bir eş, aldatan kocasını bir parkta başka bir kadınla suçüstü yakaladı. Olayın videosu sosyal medyada viral oldu ve videoda kocanın sabahın erken saatlerinde kız arkadaşıyla parkta buluştuğu ve karısının aniden ortaya çıktığı görülüyor. Adam ise karısını karşısında görür görmez kaçmaya başladı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Adamın her sabah koşuya çıkmasına rağmen hiç kilo vermemesinden şüphelenen kadın bir gün onu takip etmeye karar verdi. Kocasını adım adım bir parka kadar takip eden kadın, eşinin başka bir kadının yanında banka oturduğunu görünce cep telefonunu çıkartarak o anları kaydetmeye başladı. Kocasıyla yüzleştiğinde ise adam kaçmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YORUM YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra insanlar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz bir hızla kaçıyor. Bu çok komik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkekler neden böyle?" yorumunu yaptı.