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  4. İş yerinde skandal! Tuvalete yerleştirilen gizli kameralardan çalışanları izliyorlar... "Mide bulandırıcı"

İş yerinde skandal! Tuvalete yerleştirilen gizli kameralardan çalışanları izliyorlar... "Mide bulandırıcı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 09:23
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Çinli bir şirket , çalışanları tuvaletteyken gözetlediği için eleştirildi. Patronlarının tuvaletteyken kendilerini gizli kamera üzerinden izlediğini öğrenen çalışanların durumun midelerini bulandırdığını söyledi. İş yeri içinde oluşturulan utanç duvarına çalışanların tuvalette çekilen bazı görüntüleri yüklendi.

İş yerinde skandal! Tuvalete yerleştirilen gizli kameralardan çalışanları izliyorlar... "Mide bulandırıcı"

MYNET|DIŞ HABERLER Birçok Çinli şirketin iş akışını optimize etmek için tuhaf yöntemler denemesi yaygın bir uygulamadır. Ancak Çinli bir teknoloji şirketi sınırları zorladı. Şirketin tuvalet aktivitelerini izlemek için gizli gözetleme kameraları yerleştirdiği ve personelin çok fazla zaman geçirmesi durumunda görüntülerini utanç duvarında yayınladıkları belirtildi.

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Şirket, tuhaf önlemler aldığını kabul ederek, "Çalışanlar tuvalette sigara içerek veya oyun oynayarak çok fazla zaman geçiriyordu ve bu da diğer çalışanları rahatsız ediyordu. Amacımız tamamen insanların video oyunları ve diğer aktiviteler nedeniyle uzun süre tuvalette kalmasını engellemektir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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