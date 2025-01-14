Aldatan kocasını yakalamak için süpermarket indirim kuponunu kullandı! Sosyal medyada gündem yarattı: "Şeytanın aklına gelmez"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek özel dedektife başvurdu. Adını Cass olarak açıklayan özel dedektif sosyal medyadan ihaneti anlattığı paylaşımında, "Müşterim kocasının onu nasıl aldattığını öğrenmek istiyordu. Bir şeyler karıştırdığından oldukça emindik. Çünkü kocası ailesini ziyaret etmek için sık sık Yeni Güney Galler'e gidiyordu; daha önce bunu nadiren yapardı" dedi.

Dedektif ilk olarak araştırmasına eşlerin ortak banka hesapları kontrol ederek başladı. Coles adlı Avustralyalı market ve Bunnings adlı hırdavatçıdan gelen işlemleri buldu ancak bunlara bağlı belirli bir lokasyon bilgisi olmadığı için hiçbir şeyi kanıtlayamadı.Cass, Everyday Rewards veya Flybuys gibi ortak ödül hesapları olup olmadığını kontrol etmesini önerdi. Flybuys hesapları vardı, uygulamayı açtılar ve tüm işlemleri gösterdiler.

ESKİ SEVGİLİSİNİN SEMTİNDE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Coles ve Bunnings'ten yapılan alışverişler, her mağazanın bulunduğu semtlerle birlikte listelenmişti ve bunların, kocanın eski kız arkadaşının yaşadığı Queensland'daki bir semtte olduğu ortaya çıktı.

İzleyiciler, yorum bölümünde partnerlerinin gizli ilişkilerini keşfettikleri kendi hikayelerini paylaştılar. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başardım! Benimkini de aynı şekilde yakaladım" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeytanın aklına gelmez" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya uygulaması, "LinkedIn hesabım eski sevgilimi aldatırken yakaladım" yorumunu yaptı.