Ortalık bir anda karıştı! Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi: Saniye saniye kameraya yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda iki kadın arasında şiddetli bir kavga çıktı. Görüntülerde, iki kadının sert sözler sarf ettiği görüldü ve ardından ise ikili arasındaki sinirler gerildi.

Görüntülerin devamında yolculardan birinin diğerinin saçını çekti, diğeri ise yumruk attı. İki kadın arasındaki tartışmayı kimse ayırmadı ve diğer yolcular olayın gelişmesini izledi. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken 346 bin beğeni topladı.

Olay, sosyal medyada kullanıcıların farklı görüşler sunmasıyla yaygın bir tartışmayı ateşledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence bu endişe verici bir konu. İnsanlar birbirlerine fiziksel saldırıda bulunmamalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bence öfkesi haklıydı. Birçok kadın bazen sormadan bile yabancıların arasına girmeye çalışıyor. Herkes bundan rahat değil" yorumunu yaptı.