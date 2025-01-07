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  4. Ortalık bir anda karıştı! Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi: Saniye saniye kameraya yansıdı

Ortalık bir anda karıştı! Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi: Saniye saniye kameraya yansıdı

07.01.2025 16:18
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 16:18
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Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Görüntülerde iki kadın yolcu arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda iki kadın arasında şiddetli bir kavga çıktı. Görüntülerde, iki kadının sert sözler sarf ettiği görüldü ve ardından ise ikili arasındaki sinirler gerildi.

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Görüntülerin devamında yolculardan birinin diğerinin saçını çekti, diğeri ise yumruk attı. İki kadın arasındaki tartışmayı kimse ayırmadı ve diğer yolcular olayın gelişmesini izledi. O anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken 346 bin beğeni topladı.

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Olay, sosyal medyada kullanıcıların farklı görüşler sunmasıyla yaygın bir tartışmayı ateşledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence bu endişe verici bir konu. İnsanlar birbirlerine fiziksel saldırıda bulunmamalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bence öfkesi haklıydı. Birçok kadın bazen sormadan bile yabancıların arasına girmeye çalışıyor. Herkes bundan rahat değil" yorumunu yaptı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan kavga
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