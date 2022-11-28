Aldatıldığını düşünen kadının intikamı acı oldu! Sevgilisinin evini ateşe verdi... “Beni kıskanıyordu”

Tayland’ın Pattaya kentinde yaşayan 25 yaşındaki Donlaye Nalee isimli bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenerek yatağını ateşe verdi. Daily Star’da yer alan habere göre yerel saatte 01.30 sıralarında olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye aracı çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangının civardaki evlere sıçramasını önlerken ismi açıklanmayan kurbanın yatak odası ciddi oranda hasar gördü.

“BANA KIZGINDI”

İsmi açıklanmayan 33 yaşındaki Taylandlı erkek arkadaş ise yaşadığı olayla büyük bir şaşkınlığa uğradığını söyledi. Kız arkadaşının kendisini kıskandığını ve sadakatsizliğe uğradığını düşündüğünü dile getiren adam, “Yangını sarhoş olan kız arkadaşım çıkardı. Başka bir kadınla ilişkim olduğu iddiasıyla bana kızgındı ve beni kıskanıyordu. Odayı yok etmeden ve bana saldırmadan önce kendini kontrol edemedi. Yatağı ateşe verdi ve ardından yangın odaya yayıldı.” dedi.

Nalee gözaltına alındı ve henüz neyle suçlanabileceğini açıklamayan polis tarafından sorgulanmadan önce ayılması emredildi.