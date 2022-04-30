Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüş, yönetmeni yaralamıştı! Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş

Sevilen oyuncu Alec Baldwin’in hem yapımcısı hem de oyuncusu olduğu Rust filminin setinde yaşanan kaza dünya manşetlerindeki yerini almıştı. ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 1 kişi de yaralanmıştı.

DUYDUKLARINA İNANAMADI

Baldwin’in film setindeki korku dolu anları anlattığı ilk ifadesi ve Halyna Hutchins'i ölüm haberini aldığı dakikalara ait görüntüler paylaşıldı. Santa Fe ilçesi şerif ofisinden paylaşılan görüntülerde Baldwin’in haberi aldığındaki surat ifadesi ve şoke olması dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde ünlü oyuncu ellerini önce ağzına götürüyor daha sonra ise göğsüne indiriyor sonrasında ise yüzünü kapatıyor.



