Alec Baldwin ölümlü set kazasından sonra yeniden işe döndü

Ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filmi setinde yaşanan ölümlü kaza sonrası yeniden işe dönüyor. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, olaydan aylar sonra yeni proje için ABD dışına çıktı.

Cuma günü Instagram sayfasında havaalanında çektiği bir videoyu yayınlayan Baldwin, “en az sevdiği yer” olarak tanımladığı bir yere gittiğini, ailesine kavuşmayı iple çektiğini söyledi. Nereye gittiğini söylemeyen Baldwin, İngiltere’nin Londra kentindeki Heatrow Havaalanı’nda görüntülendi.

Baldwin daha sonra Staffordshire’a bağlı Alton kasabası sokaklarında objektiflere yansıdı. Film setinde ekim ayında meydana gelen kazayla görüntü yönetmenini öldüren Baldwin, soruşturma kapsamında arama emri çıkarılmasından bir ay sonra cep telefonunu ocak ayında teslim etmişti. Baldwin, telefonunu vermeden bir hafta önce Instagram'da telefonunu teslim edeceğini, ancak öncesinde özel iletişim bilgilerinin korunduğundan emin olmak istediğini belirtmişti.



Baldwin, 21 Ekim 2021’de New Mexico eyaletinde Rust filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu.

19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Baldwin, olay sonrası verdiği ilk röportajda, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.



