Aleksis Çipras görevinden istifa etti! Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdartoğlu göndermesi olay oldu

Yunanistan'da ana muhalefette bulunan SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, seçimler sonrasında aldığı kararla istifa etti. Çipras yaptığı açıklamada "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi" dedi.

"İKİ YÜZLÜLÜK OLURDU"

Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu." diye konuştu.

NAZIM HİMET DETAYI

Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır." dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Çipras'ın kararı sonrasında CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada "Yunanistan’da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş. Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK’yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor." dedi.

Yunanistan’da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş.



Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK’yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor???? — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 29, 2023



