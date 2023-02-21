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  4. Alemin Kıralı’nın Oben’i isyan etti! Birsu Demir: Yazık be. Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum

Alemin Kıralı’nın Oben’i isyan etti! Birsu Demir: Yazık be. Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum

21.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası ünlüler arasında 'normalleşme' gerilimi sürüyor. Kimi hayatlarını normal akışına çevirirken kimi de sosyal medyada normal hayat paylaşımlarına isyan ediyor. Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir de bu konuda düşüncelerini paylaştı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i isyan etti! Birsu Demir: Yazık be. Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum

Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye tetikte... Depremzedeler için yardım çalışmaları sürerken ünlüler arasında da 'normalleşm' gerilimi var.

Pek çok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapıyor. Bu durum ise ünlü isimleri ikiye bölmüş durumda. Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak tanınan Birsu Demir de bu konuda sessiz kalmadı.

"BEN DE HAYATIMA DEVAM EDİYORUM AMA..."

"Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir günde çoluğunuzu çocuğunuzu, yediğinizi içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum.
Ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz, çok ilginç ya...

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Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı! Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

KISMETSE OLUR'A DA SİTEM ETTİ

Hâlâ orada dün mucizevi şekilde canlı insan çıktı. Şu günlerde sosyal medya evsiz, yurtsuz zor durumda olan insanlar için kullanılacakken senin keyif yapan hallerini görmek istemiyorum. Bir de siz benim eşim dostumsunuz. Yazık be. Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum."

HHHHF

Demir Kısmetse Olur'un gündem olmasına da sitem etti.


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