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Alev Alev 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi ve İskender arasında büyük yüzleşme!

24.02.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen 16. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Tüm kadınların el ele verip Cemre'nin evini güzelleştirmeye başladığı tanıtımda Ozan'ın duygusal sözleri Cemre'yi şaşırtıyor. Rüya, Ömer'i kıskandığını belli ederken, aralarındaki tatlı atışma dikkat çekiyor. Çelebi, gözyaşları içinde İskender'e içindekileri söylerken, yaşayacakları yüzleşme merakla bekleniyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 16. yeni bölümüyle 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar.

Alev Alev (2)

Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur. Rüya, Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir.

Alev Alev (3)

Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (5)
Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz,
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