Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Alev Alev konusu ve oyuncu kadrosu

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde yer aldığı, Burcu Görgün Toptaş'ın kaleminden çıkan ve Ahmet Katıksız rejisiyle buluşan 'Alev Alev', 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Tanıtımları ile dikkat çeken, kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor. Kendi kaderlerine boyun eğmeme şansı yakalayan güçlü kadınların seçimleri doğrultusunda yaşadıklarını izleyicilerle buluşturan 'Alev Alev', pek çok kişi için ilham kaynağı da olacak.



Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay'la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'in de yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.



ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

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Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

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