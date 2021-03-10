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Alev Alev dizisinin kadrosuna iki sürpriz oyuncu! Sahra Şaş ve Bora Cengiz Alev Alev'de hangi rollerde oynayacak?

10.03.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisinin kadrosuna iki sürpriz oyuncu! Sahra Şaş ve Bora Cengiz Alev Alev'de hangi rollerde oynayacak?

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı bu sezonun sevilen dizisi 'Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu. Bu Perşembe akşamı yayınlanacak 18. bölümünde diziye Sahra Şaş ve Bora Cengiz katılıyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu.

Sevilen oyuncular Sahra Şaş ve Bora Cengiz bu haftadan itibaren Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak. Sahra Şaş, Ömer'in (Cihangir Ceyhan) mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya hayat verecek.

Alev Alev-Sahra Şaş

Bora Cengiz ise Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) iş başvurusunda bulunduğu hukuk bürosunun sahibi ve aynı zamanda üniversite arkadaşı Serkan karakteriyle ekranlara gelecek.

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Bu iki yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise gizemini koruyor.

Alev Alev Bora Cengiz

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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