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Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

11 Şubat 2021 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 11 Şubat Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 11 Şubat 2021 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

11 Şubat Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Akrep ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Akrep dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.
  • Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
  • TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler ekrana geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Şubat 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 11 Şubat Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

11 Şubat Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında ikinci olarak yerini aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor ise en çok izlenenler sırasında üçüncü sırada yer aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.
  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi özet bölümüyle en çok izlenen listesinde beşinci sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yerleşti.

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