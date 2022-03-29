Alev Aydın kimdir, aslen nereli? Halsey’in Türk sevgilisi Alev Aydın kaç yaşında, mesleği nedir?

Oscar Ödül Töreni'nde ünlülerin kırmızı halı kostümleri de çokça konuşuldu. Will Smith’in tokadının gündem olduğu gecede senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey transparan bir tül kıyafet giydi. Bu kıyafeti eleştiren Demet Akalın ise “Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!” ifadesini kullandı. Peki şarkıcı Halsey'in eşi Alev Aydın kimdir?

ALEV AYDIN KİMDİR?

Halsey'in sevgilisi olan Alev Aydın'ın çocukluk senelerinde Giresun'da fotoğrafı olduğu için buralı olduğu düşünülmekte. Senarist olduğu bilinen isim 2017 yılında 'Controller and HipMen: Los Angeles' ve 'Small Shots' sinema filmlerinin senaristliğini yaptmıştır. Diğer yandan 'Cruel Hearts', 'Lonely Boy', 'Mother Hen' gibi filmlerde de imzası bulunmaktadır.

2019 senesinden beri beraber olduğu ABD'li şarkıcı Halsey ile 2021 senesinde bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Çocukluk döneminde ise Suudi Arabistan, New York, Antalya ve bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştır.

Halsey ve Alev Aydın'ın 'Ender Ridley' isminde bir oğlu bulunmaktadır.

