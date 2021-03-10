HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

10.03.2021 00:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntüler tepki çekti

Ankara'da, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö.'nün, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntü, sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, G.Ö.'nün yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü. Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, G.Ö.'nün tutuklanmasını istedi.

Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, G.Ö.'nün olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de G.Ö.'nün serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Ankara'da yeni HES kodu şartı

Ankara'da yeni HES kodu şartı

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kararı belli oldu!

Survivor Çağrı yarışmadan ayrıldı mı?

Survivor Exxen SMS sıralaması belli oluyor! Bu hafta Survivor'da kim birinci oldu?

Survivor Exxen SMS sıralaması 9 Mart

Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Gaziantep'ten Ankara'ya yürüyor! 'Kardeşimin gerçek katili tutuklansın'

Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor eleme sonuçları!

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Kaftancıoğlu: Başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen meclis üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: Parti içi soruşturma başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.