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  4. Aleyna Kalaycıoğlu enkazından içinden çıkan o notu paylaştı! "Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada..."

Aleyna Kalaycıoğlu enkazından içinden çıkan o notu paylaştı! "Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada..."

13.02.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yıkan büyük depremin ardından enkaz çalışmaları sürerken enkaz alanında gelen fotoğraflar yürekleri dağlıyor. Aleyna Kalaycıoğlu enkazda sevgiliye yazılan bir notu paylaşarak duygularını aktardı.

Aleyna Kalaycıoğlu enkazından içinden çıkan o notu paylaştı! "Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada..."

10 il onlarca hayat... Geride sadece enkaz kaldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından enkaz çalışmaları sürerken yıkımın arasından çıkan bazı eşyalar, notlar ve fotoğraflar görenleri kahrediyor.

Bu eşyalardan biri de enkazda bulunan ve sevgiliye yazılan "Özür dilerim sevgilim seni seviyorum" notu oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu da herkes gibi bu notu görünce yıkıldı ve duygularını şu cümlelerle paylaştı:

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"Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada, hırslar ve egolar yüzünden hayatın içinde kaybolduk aslında. Yaşama sebebimizin “mutlu olmak” olduğunu unutalı çok oldu. Hayallerimizin peşinden koşarken belki de benliğimizi ve sevdiklerimizi ihmal ettik… Bunu okuyabiliyorsan hiçbir şey için geç değil... Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek için... Ben artık sadece mutlu olduğum bir hayat için mücadele edeceğim."

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