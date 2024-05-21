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  4. Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star'da kimi şampiyon görmek istiyor? Yunus Emre'nin adını bile anmadı

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star'da kimi şampiyon görmek istiyor? Yunus Emre'nin adını bile anmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 09:54
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Survivor All Star'da gerek yarışma performansları gerek Yunus Emre ile arasındaki arkadaşlık gerekse açıklamalarıyla adından söz ettiren Aleyna geçtiğimiz hafta elendi. Survivor Aleyna kim şampiyon görmek istediğine dair bakın ne dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star'da kimi şampiyon görmek istiyor? Yunus Emre'nin adını bile anmadı

Survivor Aleyna geçtiğimiz hafta adaya veda etti. Yarışmada Yunus Emre ile yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna elendikten sonra açıklamalarıyla da adından söz ettiriyor.

Aleyna yarışmada şampiyon olmasını istediği yarışmacı sorulunca verdiği yanıtla dikkat çekti.

Final dörtlüsü olarak Nefise, Ogeday, Seda ve Özgür'ün ismini veren Aleyna, ayrıca bir kadın yarışmacının şampiyon olmasını istediğinin altını çizdi ancak isim de vermedi.

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Yunus Emre'nin adını bile anmayan Aleyna "Ben bir kadın şampiyon olsun istiyorum bu sene ama bana sanki Ogeday şampiyon olacakmış gibi geliyor. Ama spesifik olarak "şu şampiyon olsun" dediğimi biri yok" ifadelerini kullandı.

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