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  4. Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti

14.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni (22) elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

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CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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