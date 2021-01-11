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Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

11.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Denizli Pamukkale'de eski sevgilisi Aleyna Yurtkölesi'ni, boğazını sıkarak öldüren İran uyruklu Shayan Kheyrian'ın, binadaki zillerden birine rastgele bastığı, kurye olduğunu söyleyerek içeriye girdiği ortaya çıktı.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, cumartesi günü durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSTE İTİRAF ETTİ

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

KURYE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BİNAYA GİRMİŞ

Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi cinayetinde yeni bir detay daha ortaya çıktı. Shayan Kheyrian'ın, eski sevgilisi Yurtkölesi'nin yaşadığı binaya kurye olduğunu söyleyerek girdiği belirlendi. Kheyrian'ın ifadesinde, akşam saatlerinde binanın önüne gelerek kapıdaki zillere rastgele bastığını, kurye olduğunu söyleyip içeriye girdiğini söylediği belirtildi. Ardından Yurtkölesi'nin yaşadığı ikinci kattaki dairenin kapısını çalıp içeriye girdiğini anlattığı ifade edildi. Öte yandan Kheyrian'ın ülkeye kaçak yollarla girdiği, 1,5 yıldır da kaçak olarak yaşadığı öğrenildi.

'İYİLİK MELEĞİYDİ'

Yurtkölesi'nin ölümü, yaşadığı apartmanda ve çevresinde üzüntü yarattı. Yurtkölesi'nin arkadaşı Berkan Acar, yaşanan olay nedeniyle halen şokta olduklarını söyledi. Arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade eden Acar, "Kendisi çok tatlı, çok şeker bir insandı. İyilik meleğiydi. Yalnız yaşıyordu. Sessiz bir insandı. Son görüşmemizde sohbet edip şakalaşmıştık. Çok iyi durumdaydı. Maalesef cinayete kurban gitti. Çok kötü bir durumdayız. Yine bir kadın cinayetine engel olamadık. Ben karşı apartmanda kalıyorum. Keşke sesleri duyup yardıma koşabilseydim. Suçlu inşallah fazlasıyla cezasını çeker" dedi. Yurtkölesi'nin komşusu Fatih Özmen ise, "Çok üzücü bir olay. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamayız. Kadın cinayetleri de inşallah son bulur. Bu tür şeyleri haberlerde izliyorduk. Bu yaşadığımız olay bizi çok sarstı. İki gündür ne yemek yiyebiliyoruz ne uyku uyuyabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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