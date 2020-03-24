Aleyna Tilki: 'Çekemiyorsan anten tak' cümlesi...

Karantina günlerinde evine kapanan Aleyna Tilki zaman zaman evden fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor. Tilki sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla yine gündem oldu. İşte o açıklamalar:

"Sizce okulların kapanıp, online eğitim başlaması ve işe gitmeyip, evden çalışan insanlar türemesi, kendimizi eve kapatıp düşünmek gibi şeyler, dünyaya yeni bir düzenin geleceğini mi söylüyor? İnsanların kendilerine yetebildiği ve bu konuda master olma dönemine mi giriliyor?

Çekemiyorsan anten tak cümlesi aslında derin bir cümle. Anten demek görünmeyen frekansları algılamaya yardımcı olan ve sonra bazı şeyleri net görmemize neden olan bir şey demektir. Yani aslında ‘haset sahibiysen, bilge yanını geliştir’

demek istiyor o cümle.

Evettt kesinnlikle böyle diyor. Algılarını aç, hasetlenme.

Herkes tek başına kendine has çok özeldir.

Bende olan sende yok evet ama sende olan da bende yok.

Herkes kendine hastır.

Rahatlayın..."

ALEYNA TİLKİ'NİN TAŞLARI

Tilki son olarak göğsüne ve karnına koyduğu taşlarla poz vermişti. Aleyna Tilki'nin karnına koyup poz verdiği taşlar ne işe yarıyor? İşte o taşların sırları...