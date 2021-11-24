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Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a: Nefret ve öfke kimseyi beslemez

24.11.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, annesi ve kardeşiyle gittiği Dubai tatilinden döndükten sonra albüm çalışmalarına hız verdi. Önceki gün Emirgan’da görüntülenen Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda kendisiyle polemiğe giren Demet Akalın hakkında konuştu.

Aleyna Tilki’den Demet Akalın’a: Nefret ve öfke kimseyi beslemez

Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan’da görüntülendi. İngilizce albüm çıkaracağını söyleyen Aleyna Tilki, "Risk alarak böyle bir albüme giriştim. Dünya starı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OMURGASIZ OLAMAM"

Snob Magazin’in haberine göre; "Tarzıma yakışmayan bir şarkıyı seslendirmem" diyen Tilki, "16 yaşında değilim! 21 yaşındayım artık. Bu yaştan sonra omurgasız olamam" dedi.

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AKALIN'IN O SÖZLERİ HATIRLATILDI

Demet Akalın, Tilki hakkında, “Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini” demişti.

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"BENİ ÇOK DÖVDÜLER"

Ünlü şarkıcı, Akalın'ın bu sözlerini hatırlatan muhabire, "Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık. 16 yaşında gay barda şarkı söylediğimde tüm ülke üstüme gelmişti. Beni çok dövdüler. Şimdi, 'Aleyna doğru yolda diyorlar' diyerek Akalın'a mesaj gönderdi.


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Aleyna Tilki
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