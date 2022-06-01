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Aleyna Tilki'nin mülteci paylaşımı olay oldu! "Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı...."

01.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç şarkıcı bu kez Suriyeli mülteciler konusuyla ilgili paylaşımıyla gündeme geldi. İngiltere'yi örnek gösterip ekledi, "Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı duymamalarını anlayamam…"

Aleyna Tilki'nin mülteci paylaşımı olay oldu! "Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı...."

Aleyna Tilki, toplumsal konularla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren sanatçı, son günlerde gündemden düşmeyen mülteci tartışmalarına dair paylaşım yaptı.

"SURİYELİLER ÜLKEMİZE SAYGI DUYMUYOR"

Şarkıcı, "Suriyeliler vb İngiltere’de de var ama neden sürekli taciz olayı yaşanmıyor? Çünkü onlar İngiltere'ye alınırken, sistem onlara kurallarıyla gözdağı veriyor. Medeniyete saygı duymak zorunda kalıyorlar. Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı duymamalarını anlayamam…" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tilki, "Gerçekten çok üzücü. Sonuç olarak bir savaştan çıkıp gelseler de, travmaların ardından 'kötü biri' olmak seçimdir. Afrika'daki açlığın arsız bir yanını gördünüz mü? Nasıl da sessizler…" dedi.

Tilki'nin paylaşımına sosyal medyada çok sayıda destek geldi.

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Aleyna Tilki
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