Aleyna Tilki'nin mülteci paylaşımı olay oldu! "Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı...."

Aleyna Tilki, toplumsal konularla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren sanatçı, son günlerde gündemden düşmeyen mülteci tartışmalarına dair paylaşım yaptı.

"SURİYELİLER ÜLKEMİZE SAYGI DUYMUYOR"

Şarkıcı, "Suriyeliler vb İngiltere’de de var ama neden sürekli taciz olayı yaşanmıyor? Çünkü onlar İngiltere'ye alınırken, sistem onlara kurallarıyla gözdağı veriyor. Medeniyete saygı duymak zorunda kalıyorlar. Gurbet hissini anlarım ama ülkemize saygı duymamalarını anlayamam…" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tilki, "Gerçekten çok üzücü. Sonuç olarak bir savaştan çıkıp gelseler de, travmaların ardından 'kötü biri' olmak seçimdir. Afrika'daki açlığın arsız bir yanını gördünüz mü? Nasıl da sessizler…" dedi.

Tilki'nin paylaşımına sosyal medyada çok sayıda destek geldi.





