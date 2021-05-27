Alfa Romeo, yeni Giulia GTA’yı tanıttı! İşte özellikleri

Alfa Romeo Giulia GTA, aynı zamanda 111 yıl önce kurulan markanın, performans ve touring dünyasının köklerine dönüş niteliği taşıyor. Alfa Romeo, sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sınırlı sayıda üretilen Giulia GTA ve GTAm versiyonları için sipariş almaya başladı. ALFA ROMEO GİULİA GTA NELER SUNUYOR? Giulia GTA’nın ağırlığını azaltmak için karbon fiber ve kompozit bileşenler yoğun olarak kullanıldı. Ultra hafif malzemelerle tasarlanan ve Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kilograma kadar ağırlık avantajına sahip olan Giulia GTA, 540 HP güç üreten Alfa Romeo 2,9 V6 Bi-Turbo motora sahip. 0-100'Ü 3,6 SANİYE Giulia GTA, hem pistteki tur zamanı hem de hızlanma açısından Launch Mode sistemi ile sıfırdan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşıyor. Alfa Romeo mühendisleri, aerodinamiği ve yol tutuşu iyileştirmek için karbon fiber ve kompozit bileşenleri yoğun olarak kullandı ve otomobilin ağırlığını azalttı. Aynı zamanda aerodinami alanında Sauber Engineering’in Formula 1 teknik uzmanlığı ile sağlanan sinerji ile otomobilin yere basma kuvveti artırılarak iyileştirildi. Giulia GTA’nın aerodinamik iyileştirmeleri kapsamında yeni ve GTAm versiyonunda 4 kademeli olarak ayarlanabilen arka spoyler devreye alındı. Yine GTAm versiyonunda kullanıma sunulan aktif ön lip, pist kullanımında 40 mm’ye kadar uzatılabiliyor.

Karbon fiber arka difüzöre entegre edilen titanyum Akrapovic ortadan çıkışlı egzoz sistemi ile bir sedanda ilk kez kullanılan merkezi tek bijona sahip 20 inçlik jantlar ve lastikler versiyona özel diğer özellikler olarak öne çıkıyor. 3 KAT FARK VAR GTA ve GTAm’de ayrıca yüksek hızlardaki yol tutuşu arttıran yeni hava çıkış kanalları da bulunuyor. Giulia GTAm’deki aerodinamik çözüm, daha önce kendi sınıfında referans noktası olan Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 3 kat daha iyi sonuç veriyor. Modelin yol tutuşu daha da iyileştirmek için geliştirilen süspansiyon sisteminin ön iz genişliği 25 mm ve arka iz genişliği ise 50 mm arttırıldı, ön ve arka süspansiyon bağlantıları da yenilendi. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan iyileştirmelerin tüm yol yüzeylerinde konforu olumsuz etkilemeden daha yüksek viraj alma hızı ve yüksek hız stabilitesi sağladığı söyleniyor. Şirketin aktardığı kadarıyla motorun performansını arttırmak için piston soğutma sistemini ve piston kollarının revize edildiği GTA’nın, Giulia Quadrifoglio’da 510 HP güç üreten tamamı alüminyum Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo motoru, Alfa Romeo mühendislerinin iyileştirmeleri sayesinde 540 HP güç üretir hale getirildi.