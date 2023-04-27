Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken gönderme! "İktidar aynı Cem Bey'in dayısı gibi'

14 Mayıs'a sayılı günler kala Millet İttifakı mitinglerini yoğunlaştırdı. Balıkesir'e çıkarma yapan Millet İttifakı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka seslendi. Yavaş, İmamoğlu ve Babacan iktidara yüklenirken DEVA Partisi liderinin Cem Yılmaz göndermesi dikkat çekti. Babacan yaptığı açıklamada "Cem Yılmaz, son gösterisinde dayısını anlatıyor. İktidar aynı Cem Bey'in dayısı gibi. Kazayı yapmış, bir de gelip bizimle beraber şoförü arıyor. Sayın Erdoğan şoför aramayın, aynaya bakın yeter" diye konuştu.

Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bu yokluğa, yoksulluğa, yasaklara itirazımız var. 14 Mayıs günü üreten Balıkesir hakkını alsın diyor muyuz? Balıkesir alın terinin karşılığını alsın diyor muyuz? Hep birlikte başaracağız.

"20 SENEDE YAPAMADIKLARINI 20 GÜNDE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bizim çiftçimiz hep seçim günü iktidarın aklına gelecek. Bakın iktidar yeni yeni vaatler sıraladı, panik halinde. Arkasından destek açıklamaya başladılar. Yüzlerine ve gözlerine bulaştırarak yapıyorlar bu işi. 20 senede yapamadıklarını 20 günde yapmaya çalışıyorlar.

ERDOĞAN'A CEM YILMAZ GÖNDERMESİ

Cem Yılmaz, son gösterisinde dayısını anlatıyor. İktidar aynı Cem Bey'in dayısı gibi. Kazayı yapmış, bir de gelip bizimle beraber şoförü arıyor. Sayın Erdoğan şoför aramayın, aynaya bakın yeter. Bu kazayı siz yaptınız siz. Son krizden etkilenmeyen var mı? Çiftçisi esnafı herkes bundan zarar aldı. Erdoğan sizin yapacağınız tek şey var, bir durun, susun, kaza alanını terk edin. Bu işi toparlayacak olan biziz. Biz dış güçler gibi bahaneler üretmeyeceğiz. Biz tutup bakkalları, kasapları suçlamayacağız. Şu andaki enflasyonun tek sebebi kötü yönetimdir. Sadece Millet İttifakı'na, Kılıçdaroğlu'na destek verenler kazanmayacak, 86 milyon kazanacak.

"SAYIN ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU VAR GERİSİ TEFERRUAT"

Bu 14 Mayıs'ta ne var biliyor musunuz? Bu aslında iki seçenekli bir referandum. Birinci pusulada iki tercih var, Sayın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var, gerisi teferruat. Önünüzde iki tercih var otoriterlik mi demokrasi mi? Cevap basit.

Siz bu 14 Mayıs'ta tercihinizi yapacaksınız, ardından arkanıza yaslanacaksınız. Gerisi bizde. Türkiye'yi mutlu insanların ülkesi yapacağız. Ve bunu hep beraber gerçekleştireceğiz.

İMAMOĞLU: CEK, CAK DİYEN BİR İKTİDARI BU MİLLET EVİNE YOLLAR

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Çok güzel günler bizleri bekliyor, arefesindeyiz. Birlikte çalışacağız, güçleneceğiz ve birlikte başaracağız, iktidar olacağız. 86 milyonun iktidarı başlıyor, bir avuç insanı eve gönderiyoruz.

Milletin kurtarıcısı yine milletin temsilcisi. Bir kişinin her şeyi bilen, yapan, anlayan otoritesi bizi nereye getirdi görüyorsunuz. Dün ile bugün arasında bile fark var. İnsanlar cebindeki parasıyla dün aldıklarını bugün alamıyorlar. 21 yılın sonunda meydanlara çıkıp 'cek,cak' diyen bir iktidarı, bu millet evine yollar.

Biz tam da bu dönemde yeni bir dönemi başlatmak için bir aradayız. Ekonomiyi ayağa kaldıracak, yargıya bağımsızlığını iade edecek Millet İttifakı'nın dönemi geliyor.

"15 MAYIS SABAHINDA GÜZEL BİR TÜRKİYE'YE UYANDIRACAĞIZ"

Ben yaptıkları haksızlıktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten bahsetmeyeceğim. Bu millet iyi ile kötüyü ayırt eder. Bizim iktidarımızda Balıkesir ile ilgili bütün sorunlarına çözüm bulacağız ama belediye ayrımcılığı yapmayacağız. Siz lütfen vatandaşlarımıza anlatın; Bu 13. Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu sizin hukuk ve adaletinizi koruyacak. Milletine layık olacak. Her yerde söylüyorum; Allah'ım beni milletime mahcup etme. Bu kalan günleri çalışarak geçireceğiz. 15 Mayıs sabahında söz veriyoruz güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız.

Siz İstanbul'da bunlara okkalı Osmanlı tokadı attınız ya, 14 Mayıs'ta da demokrasi tokadı atacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?"

MANSUR YAVAŞ: BU NASIL BİR DİL?

Mansur Yavaş'ın açıklamasından satır başları:

"Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı anlamadık. Siyasi partiler birbirlerinin rakibidir, düşmanı değil. Bizim karşımızda düşman filan yok. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Dolayısıyla insanlar durumlarına bakacaklar ve kendi gelecekleri için karar verecek. Memnunlarsa iktidara oy verecekler, değilse değiştirecekler. 'Teröristleri nasıl gömdüysek muhalefeti de gömeceğiz' diyorlar, bu nasıl bir dil?

Şimdi son günlerde SİHA, İHA, Togg seçime alet edilmeye başlandı. Bunlar bizim milli varlığımızdır. Bizler çok daha iyisini mükemmelini geliştireceğiz. Milli güvenlik politikalarımızı aynen devam ettireceğiz, bunda bir değişiklik olmaz. Bir Bakan 'Biz gidince bunları hangara gömecekler' diyor, siz ne yediniz, içtiniz?

"21 YILDA YAPAMADIKLARINI ŞİMDİ VAAT ETMELERİ KOMİK KAÇIYOR"

Hükümetin uygun vaatlerde bulunmasını isteriz ama 21 yılda yapamadığını şimdi vaat etmesi komik kaçıyor. Bu iktidar maalesef hiçbir suçu kabul etmiyor. 'Soğan pahalı' diyorsunuz 'soğan kafalı' diyerek hakaret ediyorlar. Markete, pazara çıkın dolaşın halk size gerçek durumu anlatacaktır.

Pazarcılar terörist oldu 31 Mart'ta, bu ayın teröristi de kasapcılar oldu. Kızılay Başkanı halen görevden alınmadı. AK Partili vekiller bile şikayetçi ama görevden almak için neyi bekliyorsunuz?

Millet İttifakı'nın belediyeleri, ülkede bir değişiklik olursa ne olacağının en güzel yanıtıdır. 200 bin ailenin hesabına her ay bir kilo et parası yatırıyoruz. Ne aç ne soğukta yatırıyoruz aileleri. Hiçbir aile aç ve açıkta kalmayacak.

"HİÇBİR ALLAH'IN KULUNUN GÜCÜ YETMEZ"

Artık korkutma siyasetinden bıktık. 31 Mart'ta bunları seçerseniz PKK'lılar sayaçları okuyacak dediler, ne oldu? İlk gün T.C. tabelalarını geri getirdik. Ne işimiz olur PKK ile... Biz Kandil'in söylemlerini de reddediyoruz. Hiçbir Allah'ın kulunun gücü yetmez bebek katilini içerden çıkarmaya.

Boş laflara karnımız tok. İnsanlar geleceğini oylayacak. Şunu mutlaka komşularınıza söyleyin; Teröre karşı mücadeleyi en sert şekilde devam ettireceğiz. Halen enflasyon yükseliyor şimdiye kadar önüne geçemediler. Bunların yapamayacakları garanti. İktidarı değiştirirseniz bunu düzeltme imkanı var."



