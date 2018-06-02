Ali Koç: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den büyük değil

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Konuşmama başlamadan önce dün şehit olan askerlerimizi anıyorum. Mekanları cennet olsun. Sayın başkanım sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için büyük hizmetleriniz oldu. Hayatınızı Fenerbahçe'ye vakfetme, stat, salonumuz. Ben de size ve yönetimlerinize minnettarım. Ters bir sonuç çıksa, saçınızın teline zarar gelse başta ben olmak üzere bu camia yanınızdaki duruşunu sergileyecektir. Aklı olan her Fenerbahçeli, başta Türk sporuna katkılarınız, 3 Temmuz'daki dik duruşunuz için müteşekkir olacaktır. "3 Temmuz saldırısında ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, bu süreçte dimdik duruşunuz, kaçtı derken Türkiye'ye dönmeniz, kaçtı diyenlerin kaçması, bizlere verdiğiniz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de bilhassa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olacağız. Fenerbahçe camiası, alçak FETÖ saldırısına karşı ayakta durmuştur. Ne şikesi memleket elden gidiyor sözünüzü biz anladık, tüm Türkiye'nin anlaması zaman aldı. Liderliğinizdeki Fenerbahçe olmasa bu durum çok daha vahim olabilirdi. Allah korusun, bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıkması halinde saçınızın kılına bir zarar gelse, bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir. Aklı olan her Fenerbahçeli, bu süreçteki katkılarınız için daima müteşekkir olacaktır. O dönemlerde bizler de var gücümüzle mücadele ettik. Takdir sizindir

YA AZİZ YILDIRIM YA DA BEN DOĞRUYU SÖYLEMİYORUZ

Bu süreçte pek çok şey yaşadık. Arzulamadığımız söylemler oldu. İki taraf da arzulamadığımız söylemler söyledi. Bilhassa benimle ilgili ithaf ve ithamlarda bulunuldu. Gerçekleri birbirimizden çok farklı bir şekilde gördük. Siyahla beyaz gibi gördük olayları. 'Her zaman TV'de karşılıklı konuşalım. Araya fitne girmesin diye çağrıda bulundum ama siz yanaşmadınız. Sizlere çok farklı pencereden seslenerek, camiamızın artık neden bir değişime, dönüşüme ihtiyaç olduğunu anlatacağım. Bu konularda daha fazla meşgul etmeyeceğim. Sizler de en az benim kadar bu durumdan rahatsız olmuşsunuzdur. Bu duruma geleceğimizi tahmin etmiyorum. Doğruları kimin söylediği konusunu kongre üyelerinin vicdan ve takdirlerine bırakıyorum. Birimizden biri doğruları söylemiyor. GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK DURUMUNDAYIZ

En büyük transferimiz felsefe değişikliği olacak. Nasıl olimpiyatlarda madalya kazandıran kulüp olup olmayacağımızı anlattık. En çok da camiamıza bakış açımızı anlattık. O eski kenetlendiğimiz günlerimizi özlediğimizi anlattık. Ben de değişikliğe neden ihtiyacımız olduğu futbol penceresinden anlatacağım. Fenerbahçemizin bütünlüğünü, geçmişi, yarınlarını tehdit eden yaralardan bahsetmek istiyorum. İlk defa bu konulara değineceğim. Bu ağır yaralara bakarak neden taraftarların tepkili olduğunu, neden tribünlerin dolmadığını, neden taraftarların küstüğünü, sokaktaki Fenerbahçelilerin neden kan ağladığını, küstüğünü daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu gerçekler içimizi acıtsa da yüzleşmek durumundayız.

SİZ DE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ

Sayın başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe'den büyük değil dediniz. Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Buna değinmeyi unuttunuz. Siz bunu unuttunuz. Bugün geldiğimiz noktada kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne koydunuz. Her başarının her hikayenin, her dayanışmanın ana faktörü olan insandan bahsedeğim. Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İlk başkanından, ilk santraforumuzdan bugünlere. Bu isimler Fenerbahçe'nin ayrılmaz parçalarıdır. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı gördükçe, yapılan sayısız yatırıma rağmen neden başarı olarak rakibimizin gerisinde kalacağınızı sanıyorum. Siz kendi doğrularına, yorumlarına, ilişkilerine göre görmezden geldiniz. Her başarıyı ben diye sahiplendiniz, her başarısızlığı başkalarına mal ettik. Kaçan şampiyonluğu da ben dahil başkalarına mal ettiniz. Neden özeleştiri yapmadığınızı, 20 sene de neden pişman olmadığınızı çok daha iyi anlıyorum. ALEX'İ BU TARAFTARIN KALBİNDEN KİMSE SİLEMEZ

Biz en güzel zamanlarımızı izlemek için yayıncı kuruluştan Rüstüleri, Alexleri, Revivo gözlerimiz yaşlı izliyoruz. Kendi camiamızda göremiyoruz. Bu isimleri görmezden gelirken kendi geçmişinizi görmezden geliyorsunuz Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapılmamalıdır. Bir konuda daha katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Son dönemde ya hocamız ya Alex olacaktı. Buna rağmen kendisiyle veda ediliş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim. Alex'e belgesel izni verilmemesi, ekibin stada sokulamaması nasıl bir zihniyetin ürünüdür. Bu imajımıza fardası mı zararı mı olmuştur. Yoruma bırakıyorum. Zaaten kim ne yaparsa yapsın Alex'i bu taraftarın kalbinden kimse silemez. Tıpkı Lefter gibi, Can gibi kalbimizdeki yerini almıştır. Siz her yıl haklı nedenlerle futbolcuları, hocaları yollarken biz başarılılar giderken yıkım yaşıyoruz. Hatırlayın sizi Fenerbahçeli yapan yıldızları. Biz o isimleri içimizden attıkça küçük kalpleri kırdık. Bunu son olaram Alex'le yaşadık. Veda etme şeklimizle çocuklarımızı kaybettik. Onların idollerine kötü muamele yaptıktan sonra toparlamak çok zor oluyor. Ben de 6 sene buradaydım. Ben de hataların içinde olmuş olabilir. Eski dönemlerde Lefter yönetimle hiç tartışmamış mıydı. Ama Lefter Lefter'di. Hiçbir kulüpte bu dostluk bağı yokken bizde bu güzellikler varken, biz bunları ne zaman yok ettik gömdük.

TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZİ 'O MU BİZİ ŞAMPİYON YAPTI' DİYEREK KÜÇÜMSEDİNİZ

Başarıya ulaştığımız, şampiyon olduğumuz her sezonda, özellikle teknik direktörlerimizi 'Sanki o mu bizi şampiyon yaptı diyerek hep başarıyı küçümsediniz. Şahsi hesaplarınızdan ödeme yapmış gibi para vermesek şampiyon olabilir miydi? dediniz. İyi bir başkan şampiyon yapacak hocayı, seçer. Sonra da başarıya ulaşan herkesle onur duyar. Bir başkan başarıyla yarışmak, onunla paylaşır. Hiç bir başkan bir teknik direktörü kamuoyunu ikna edemeyen sebeplerle git denir mi? Kendisini şampiyon yapan hocaya seneye git denir mi? Başka şampiyon olan bir hocaya kardeşi yüzünden git denir mi? Takımımı en erken şampiyonluğu veren hocaya bu yapılır mı? Demekki ben de 6 sene buradaydım. Demekki kötü hoca, kötü futbolcular seçmişiz. Biz bir camia olarak bunu hak etmiyoruz. Gururla gönlümüzün derinlerine yerleştireceğimiz kahramanlar istiyoruz. Benim bu kampanya sürecinde hep söylediğim bir söz var. Bunu çocuklarıma da diyorum. Kendinize yapılmasını istemediğiniz birşeyi başkasına da yapmayın diyorum. Hoşunuza gider gitmez. Lütfen demokratik haklara değer veriniz.

Kötülük yarışlarından hiçbir şey kazanmadık. Biz kötülüğe karşı ısrarla iyilik yaparsak, topluma, Türkiye'ye, Fenerbahçe farkını göstermiş oluruz. Unutmayın ki Allah, her zaman iyinin ve doğrunun yanındadır. Takımımızı sonuna kadar teşvik edeceğiz ama rakiplerimizi de sportmenlik ve centilmenlik adına alkışlayabileceğiz. Rakiplere ikincil muamelesi yapmayacağız. Rakip yöneticilere saygı gösterip iyi muamele yapacağız. Saygı görmek istiyorsak, saygı göstermeliyiz. Hiçbir rakibimize ikinci sınıf muamele yapmamalıyız. "Küfüre karşıyız" demek yetmez, arkasında durmalısınız. Nefret söylemiyle global alanda ilerleyemiyoruz. Sponsorlar kaçıyor. Küfüre karşı ilk mücadeleyi veren de sayın başkanımızdır. Ancak hiçbir yöneticimizin de seyircimize küfür etme hakkı yoktur! Gittiğim her yerde, her konuşmamda söylediğim gibi, bu kulübün sahibi taraftardır! Kongre üyeleri de taraftardır! "Taraftar tribüne gelmezse yenilerini getiririz" dediniz, hayretler içinde izledim, inanamadım. Hangi yenilerini getireceksiniz? Bu kulübün sahibi taraftardır. Taraftarlar her zaman hancıdır, diğer herkes yolcudur! Sürekli iskeleti değişen bir takımla başarılı olmamız imkansız. Kendi altyapımızdan, sürekli oynayabilen genç oyuncular çıkarmak zorundayız. Seçilirsek en büyük hedefimiz bu olacak. Altyapımızdan en son Semih'i sayabiliriz. Tuncaylar, Salihler direkt A Takıma geldi...

TERRANEO BİZE OYUNCU SATMAYA GELDİ, SPORTİF DİREKTÖR OLDU

Tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok. İstikrar bu işin formülü. Siz ne yaptınız? Takımımızı hiç tanımayan, Terraneo isimli kişiye tüm yetkileri verdik. O ne yaptı? Takımın en ateşli futbolcularını bir günde harcadı, 8-9 tane yeni futbolcu aldı. Sonuç? Şampiyon olamadık. Tarihimizin en sakat transferi olan Van Persie'yi getirdi. Terraneo'ya tüm yetkileri verdik, bize oyuncu satmaya geldi, sportif direktör oldu. Böyle olmadığını söylediniz, böyle diyorsanız kabul etmek zorundayız, yanlış biliyorsam özür dilerim. Terraneo için 'Bizi kandırdı' dediniz, peki biz neden hala ona 78 bin euro maaş ödüyoruz? Futbolda iki yıldır ilgilenmediğinizi söylediniz, keşke ilgilenseydiniz, siz bu kulübün başkanı değil misiniz? Amiral geminiz futbol değil mi? 3 TEMMUZ'DA BİZİ LİNÇ EDENLER HALA YERİNDE, BAZILARI SİZE YAKIN DURUYOR

Başkan olursam; şeffaf, öz eleştiri yapan bir anlayış benimseyeceğiz. O yüzden en büyük transferimiz, mantalite değişimimiz olacak. Yargıtay kararını benim adaylığıma bağlamanız yüce Türk yargısına saygısızlıktır. Ne alakası olabilir? Bu kalleşçe saldırıyı Allah rakiplerimize bile göstermesin! 3 Temmuz sürecinde, gizlilik de olmasına rağmen ağızları sulanarak, keyifle, zevk içinde bizi linç eden insanlar hala aynı yerdeler! Onlar en büyük FETÖ düşmanı olarak gözüküyor bugün. Onlar aynı yerdeler ama bazıları size yakın duruyor!

VİCDANI OLAN KİMSE BENİ 3 TEMMUZ YÜZÜNDEN SUÇLAYAMAZ

Benim kaçtığımı ima ettiniz. Kızmadım ama kırıldım. Evet, çok kırıldım. Bu konuda çok kez fikir değiştirdiniz. Vicdanı olan, konuya adil bakan, o günleri hatırlayan hiç kimse beni böyle suçlayamaz, suçlamayacaktır da! Artık kavgaları tarihe havale edip, aramızda yeni bir beyaz sayfa açmanın, yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı şimdi! HİÇBİR ZAMAN SEÇİLMEME KORKUM OLMADI

Artık yeni bir atılım yapmanın, yeni bir tarih yazmanın tam zamanı şimdi. Büyük Fenerbahçe taraftarı; ben size inanarak yola çıktım. 'Kazanamaz, yapamaz' dendi. İlerledikçe sizler de inandınız. Yarın bunun son günü. İnşallah bir hayalin gerçekleşmesine tanıklık edeceğiz. Hiçbir zaman seçilmeme korkum olmadı. Seçilip seçilmemem Allah'ın takdiri ve sizlerin oylarıyla belli olacak. Tek korkumuz, bu sevgiye ve güven duygusuna nasıl layık olacağımız. Gece yastığa başımıza koyduğumuz zaman tek korkumuz bu. Sayın başkan birazdan yapacağınız konuşmada beni Fenerbahçeliler'in gözünde itibarsızlaştırmaya çalışacaksınız ancak bunu başaramayacağınızı düşünüyorum. Artık kimse bunları yemiyor, satır aralarını çok iyi okuyor. Sayın başkan seçim sonucu ne olursa olsun, taraftarla aramdaki gönül bağını hiçbir zaman koparamayacaksınız.