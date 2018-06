Ali Koç: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den büyük değil

"3 Temmuz saldırısında ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, bu süreçte dimdik duruşunuz, kaçtı derken Türkiye'ye dönmeniz, kaçtı diyenlerin kaçması, bizlere verdiğiniz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de bilhassa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olacağız. Fenerbahçe camiası, alçak FETÖ saldırısına karşı ayakta durmuştur. Ne şikesi memleket elden gidiyor sözünüzü biz anladık, tüm Türkiye'nin anlaması zaman aldı. Liderliğinizdeki Fenerbahçe olmasa bu durum çok daha vahim olabilirdi. Allah korusun, bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıkması halinde saçınızın kılına bir zarar gelse, bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir. Aklı olan her Fenerbahçeli, bu süreçteki katkılarınız için daima müteşekkir olacaktır. O dönemlerde bizler de var gücümüzle mücadele ettik. Takdir sizindir

SİZ DE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ

Sayın başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe'den büyük değil dediniz. Siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Buna değinmeyi unuttunuz. Siz bunu unuttunuz. Bugün geldiğimiz noktada kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne koydunuz. Her başarının her hikayenin, her dayanışmanın ana faktörü olan insandan bahsedeğim. Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İlk başkanından, ilk santraforumuzdan bugünlere. Bu isimler Fenerbahçe'nin ayrılmaz parçalarıdır. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı gördükçe, yapılan sayısız yatırıma rağmen neden başarı olarak rakibimizin gerisinde kalacağınızı sanıyorum. Siz kendi doğrularına, yorumlarına, ilişkilerine göre görmezden geldiniz. Her başarıyı ben diye sahiplendiniz, her başarısızlığı başkalarına mal ettik. Kaçan şampiyonluğu da ben dahil başkalarına mal ettiniz. Neden özeleştiri yapmadığınızı, 20 sene de neden pişman olmadığınızı çok daha iyi anlıyorum.

ALEX'İ BU TARAFTARIN KALBİNDEN KİMSE SİLEMEZ

Biz en güzel zamanlarımızı izlemek için yayıncı kuruluştan Rüstüleri, Alexleri, Revivo gözlerimiz yaşlı izliyoruz. Kendi camiamızda göremiyoruz. Bu isimleri görmezden gelirken kendi geçmişinizi görmezden geliyorsunuz Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapılmamalıdır. Bir konuda daha katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Son dönemde ya hocamız ya Alex olacaktı. Buna rağmen kendisiyle veda ediliş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim. Alex'e belgesel izni verilmemesi, ekibin stada sokulamaması nasıl bir zihniyetin ürünüdür. Bu imajımıza fardası mı zararı mı olmuştur. Yoruma bırakıyorum. Zaaten kim ne yaparsa yapsın Alex'i bu taraftarın kalbinden kimse silemez. Tıpkı Lefter gibi, Can gibi kalbimizdeki yerini almıştır. Siz her yıl haklı nedenlerle futbolcuları, hocaları yollarken biz başarılılar giderken yıkım yaşıyoruz. Hatırlayın sizi Fenerbahçeli yapan yıldızları. Biz o isimleri içimizden attıkça küçük kalpleri kırdık. Bunu son olaram Alex'le yaşadık. Veda etme şeklimizle çocuklarımızı kaybettik. Onların idollerine kötü muamele yaptıktan sonra toparlamak çok zor oluyor. Ben de 6 sene buradaydım. Ben de hataların içinde olmuş olabilir. Eski dönemlerde Lefter yönetimle hiç tartışmamış mıydı. Ama Lefter Lefter'di. Hiçbir kulüpte bu dostluk bağı yokken bizde bu güzellikler varken, biz bunları ne zaman yok ettik gömdük.