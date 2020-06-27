Ali Koç: Obradovic'e teşekkür töreni düzenleyeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koç, 2021 yazında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağına dair gelen soruya yanıt verdi. İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI: "GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURMAYA MECBURUZ" "Sezonun 28 haftasını geride bıraktık. 20. haftaya kadar gerek birçok yorumcuya gerek resmi bahis firmalarının paylaştığı oranlara göre ligin 1 numaralı şampiyonluk adayıyken şu an şampiyonluk potasının tamamen dışında kalmış durumdayız. Bunun 2 ana nedeni var. Birincisi bize saha içinde ve dışında yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yorumcuların bile artık açık açık operasyon olarak adlandırdığı durum, ikincisi ise bizim kendi hatalarımız. Ancak işin neticesine bakarsanız görev süremizin ilk 2 yılında camiamıza şampiyonluk yaşatamadık ve şampiyonluk hasretimiz 6 yıla çıkmış oldu. Şimdi önümüze bakmak zorundayız ve gelecek sezon için güçlü bir yapılanma ve kadro oluşturmaya mecburuz. Hedefimiz kırılganlığı minimum derecede olan, yolunda kararlı adımlarla yürüyebilen kaliteli bir takım oluşturmak." "6 SEZONDUR ŞAMPİYON OLAMAYAN BİR FENERBAHÇE VAR" "Demin de bahsettiğim gibi bu sezon ile beraber 6 sezondur şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bizi önümüzdeki sezon başarıya taşıyabilecek, dış etkenlerden en az etkilenecek, saha içinde teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve genç yeteneklerin harmanlandığı bir takım kimyası oluşturacağız. Yeni yapılanmamız çerçevesinde aldığımız kararlar, futbol şubemizin önemli pozisyonlarına atayacağımız isimler ve gelecek futbolcu isimleri şu an itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız. Mevcut kadro yapılanmamız da büyük oranda şekillendi. Kalan 6 hafta da göz önünde bulundurularak, sezon sonunda bu konu tarafımızca finalize edilecektir. Yalnız bir konuyu açıklıkla vurgulamam gerekiyor. Hem Fenerbahçe'mizin mali gücü bakımından, hem dünya futbol piyasası dengeleri açısından, hem de Finansal Fair Play (FFP) kuralları bakımından bugün geçmişten farklı durumdayız. Bir de tüm bunların yanında TFF limit sistemi ve TFF'nin bize yaklaşımı da ortada. Kulübümüzün imkanları eski gücünde olmasa da biz fedakarlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Biz bu konuyu telafi ederiz. Ancak gerek FFP, gerek TFF limitleri, gerekse dünya futbol piyasasının geldiği nokta bakımından 10-15 sene öncelere göre oldukça dezavantajlı konumdayız. Bu doğrultuda ister istemez ağırlıklı olarak bonservisi olmayan veya kiralık oyuncularla anlaşmak durumundayız. Biz bu şartlar dahilinde hedefimize uzanacak kadroyu oluşturuyoruz. Bununla birlikte, transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden bazı anlamsız tartışmalara da nokta koymak gerektiği fikrindeyim. Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir."

"FENERBAHÇE'NİN TEK SAHİBİ MİLYONLARCA TARAFTARIDIR" "Her zaman söylediğimiz gibi, Fenerbahçe'nin tek sahibi milyonlarca taraftarıdır. Bu yüzden taraftarlarımızın da kongre üyelerimizin de görüşlerini ve yapıcı eleştirilerini elbette önemsiyoruz. Ancak yönetim kurulu olarak bizlerin görevi hiçbir baskı altında kalmadan, duygusal olmadan, kulübümüzün içinde bulunduğu koşullarda en rasyonel ve mantıklı adımları planlamak ve cesaretle bunları gerçekleştirmektir. Bununla birlikte, özellikle sosyal medyanın da günümüzde gelmiş olduğu nokta ile beraber, atılan her adıma, aksiyona karşı çıkan sesler muhakkak ki olacaktır. Biz ise yönetim kurulu olarak rasyonel düşünerek, doğru bildiklerimizi ve inandıklarımızı, kararlılıkla uygulamakla yükümlüyüz. Fenerbahçe'nin tek sahibi milyonlarca taraftarıdır ancak finansal anlamda da sportif anlamda da camiamıza karşı sorumluluğu olan merci yönetim kuruludur. Bunun yanında, geleneksel medyanın hem kulübümüze karşı hem de futbol rekabeti çerçevesindeki tavrıyla ilgili de önümüzdeki hafta içinde bir televizyon kanalında çıkacağım programda değerlendirmelerim olacak."

"HOCAMIZIN BU KARARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ" "Erkek basketbolda geçtiğimiz sezon sakatlıklar olana kadar özellikle EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) tarihin en başarılı sezonlarından birini geçirdik. Sakatlıklardan sonra ise lig şampiyonluğunu son maçta kaçırdık. Bu sezon ise pandemi sürecine kadarki performansımız iyi değildi ancak Türkiye Kupası'nı da almıştık. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki basketbolda her zaman play-off'lar ve sezon sonlarındaki performans önemli ve belirleyici olandır. Belki de çok kötü başlayan sezonu hiç umulmayan başarılarla bitirecektik. Erkek basketbol branşımızda sezon içinde yaşanan diğer konulara gelirsek. Evet sezon içinde maddi olarak çok zor zamanlar geçirdiğimiz, kulübümüzün durumu nedeniyle takımımızın ödemelerini uzun süre yapamadığımız zamanlar oldu. Bu bizim keyfimizden değil, maalesef içinde bulunduğumuz şartlarla ilgiliydi. Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki ödemelerde yaşanan aksaklıklar sadece bizim dönemimizde yaşanmamıştır. Biz daha göreve geldiğimiz ilk günlerde, bizden önceki dönemden kalan basketbol şubesine ait 45 milyon liraya yakın (o günkü kurla 10 milyon dolar) borcu ödemiştik. Hocamız ile de sezon ortası itibarıyla yaptığımız muhtelif görüşmelerde, kendisinin talebi doğrultusunda yeni sözleşme konusunu sezon sonuna bırakma konusunda mutabık kaldık. Sezon sonu geldiğinde ise tüm takımımızın ödemelerini düzene soktuktan sonra hocamız ile masaya oturduk. Pandemi süreci nedeniyle sınırlar açılır açılmaz hocamız İstanbul'a geldi. Gerçekten çok sıcak görüşmeler gerçekleşti. Biz kafamızdakileri, gelecek sezonlar için düşüncelerimizi, bütçeleri, yapabileceklerimizi gerçekçi şekilde anlattık. Bu sezon bazı zorluklarla boğuşmamızdan ötürü ödemelerde gecikmelerimiz olduysa da önümüzdeki sezon daha düşük bütçeyle aksamaların olmayacağı taahhüdünü de verdik. Bununla birlikte, şu an elimizde bulunan kadromuzu oluşturduğumuz gibi, yine tamamen hocamızın istekleriyle kadromuzu yapılandıracağımızı ilettik. O da aynı şekilde bizimle tüm düşüncelerini samimiyetle paylaştı ve ailesi ile konuşup son kararını vereceğini ifade etti. Sonrasında ise hocamız bize kararını bildirdi ve salı gecesi mektubunu da yollayarak 1 sezon takım çalıştırmak istemediğini iletti. Hocamızın hepimizi üzen bu kararını saygıyla karşılıyoruz."

"OBRADOVİC BU AİLENİN BİR PARÇASIDIR" "Obradovic bu ailenin bir parçasıdır. Fenerbahçe tarihinin en kıymetli isimlerindendir. Kendisine de uyan ilk seyircili maçımızda efsanemize yakışan bir teşekkür töreni düzenleyeceğiz. Kendisiyle ilişkilerimiz, Fenerbahçe için istişarelerimiz de her zaman devam edecek. Ancak hayat devam etmek zorunda ve ediyor. Bu gerçeklikle, Fenerbahçe'mizin hedefleri ve gerçekleri çerçevesinde hızlıca en mantıklı aksiyonları almak zorundayız. Bu kapsamda yeni hocamızı ve kadro yapılanmamızı da 1 ay içinde gerçekleştirip açıklamış olacağız. Maliyet katkı endeksi yüksek bir hoca ve oyuncu kadrosu ile enerjisi, başlangıç hikayesi güzel bir yola çıkacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezona göre mecburen daha düşük bütçeli bir kadro oluşturacağız. Demin de ifade ettiğimiz üzere, camia içinde bazılarımız buna tepki gösterebilir. Ama bizler içinde bulunduğumuz şartlarda, Fenerbahçe'nin geleceği için sorumlu olmak ve rasyonel adımları cesaretle atmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda kulübümüzün şartları daha iyi bir duruma geldiğinde, basketbol bütçesi yeniden eski haline getirilebilir. Diğer amatör branşlara gelirsek. Bir kere en baştan söyleyeyim; futbolda işler kötü gidince, diğer tüm branşlardaki algı da olumsuz oluyor. Biz ilk yılımızda erkek voleybol ve kadın basketbolda hem Türkiye Kupasını aldık hem şampiyon olduk. Bu sezon da ligler iptal olduğunda, kadın basketbol ve erkek voleybolda liglerde liderdik ve erkek basketbol ile kadın basketbolda Türkiye Kupasını kazanmıştık. Kadın voleybolda da lig şampiyonluğu ve Avrupa için iddialıydık. Bunları da bütçelerimizi azaltarak yaptık. Olimpik şubelerde de geldiğimiz günden beri yatırımlar devam ediyor ve en çok şampiyonluğu kazanan, olimpiyatlara en çok oyuncu gönderen kulübüz. Ancak algı, amatör branşlarda başarısız olduğumuz şeklinde yapılıyor. Sanıyorum bu bizim hatamızdan, bunları iyi pazarlayamamızdan."