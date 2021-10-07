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Alice Goodwin’den çarpıcı Cristiano Ronaldo iddiası: Tipim olmadığı için reddettim

07.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Jermaine Pennant’ın boşandığı eşi Alice Goodwin, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Cristiano Ronaldo ile aralarında sürekli ilişki yaşadıklarına dair söylentiler olan Alice Goodwin, tüm iddialara yanıt verdi.

Alice Goodwin’den çarpıcı Cristiano Ronaldo iddiası: Tipim olmadığı için reddettim

Eski futbolcu Jermaine Pennant’ın boşandığı eşi Alice Goodwin, beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo'yu 'tipi olmadığı' için reddettiğini iddia etti. Bir dönem ikilinin geçmişte bir kaçamak yaşadığına dair söylentiler dolaşmıştı, ancak geçen yıl Instagram'dan yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanlamıştı.

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"BENİM TİPİM DEĞİL"

Eski Arsenal ve Liverpool kanat oyuncusu Jermaine Pennant'ın boşandığı eşi Alice Goodwin, 350.000 takipçisine 36 yaşındaki oyuncuyla aralarında geçenleri kısaca anlattı. "Ronaldo ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt olarak, "Hayır, o benim tipim değil" yazdı.

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Goodwin, Ronaldo'nun Arjantinli model Georgina Rodriguez ile olan ilişkisinden önce romantik olarak bağlantı kurduğu birkaç modelden biriydi.

Ronaldo ve Rodriguez 2017'de çıkmaya başladılar ve şimdi birlikte bir kızları var ve aynı zamanda Ronaldo’nun diğer üç çocuğuyla birlikte yaşıyorlar.

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Alice Goodwin ve Pennant, bir dizi aldatma iddiasının ardından altısı karı koca olarak geçirilen dokuz yılın ardından 2020'de ayrıldı.

35 yaşındaki model Goodwin, sosyal medyadan ayrılığı duyurmak için şunları yazdı: "Merhaba çocuklar, herhangi bir spekülasyon başlamadan önce, insanların Jermaine ve benim artık bir ilişkimiz olmadığını bilmelerini isterim. İnişli çıkışlı yılların sonunda başaramadık. Jermaine'i her zaman önemseyeceğim ve ona en iyisini dileyeceğim”

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Cristiano Ronaldo Alice Goodwin
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