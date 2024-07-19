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    4. "Alien: Romulus" filminin son fragmanı yayınlandı! Vizyon tarihine geri sayım başladı... Hayranlarının heyecanı arttı

    "Alien: Romulus" filminin son fragmanı yayınlandı! Vizyon tarihine geri sayım başladı... Hayranlarının heyecanı arttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 14:51
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    Başrolünde Cailee Spaeny'in yer aldığı "Alien: Romulus" filminin son fragmanı yayınlandı. Filmin vizyon tarihi 16 Ağustos olarak açıklanırken fragman hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

    "Alien: Romulus" filminin son fragmanı yayınlandı! Vizyon tarihine geri sayım başladı... Hayranlarının heyecanı arttı

    Ridley Scott imzalı, 1979 tarihli kült film 'Alien' (Yaratık) ile James Cameron'un popüler devam filmi 'Aliens' (Yaratıklar) arasındaki zaman diliminde geçen film "Alien: Romulus" büyük bir merakla bekleniyor. Fede Alvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Alien: Romulus' filminden son fragman yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Isabela Merced , Archie Renaux, David Jonsson ve Aileen Wu ve Spike Fearn gibi isimler yer alıyor.

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    ALIEN: ROMULUS FİLMİNİN KONUSU

    Filmin konusu büyük ölçüde gizli tutuluyor ve özete göre "uzak bir dünyada, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin" hikayesini konu alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    yaratık
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