"Alien: Romulus" filminin son fragmanı yayınlandı! Vizyon tarihine geri sayım başladı... Hayranlarının heyecanı arttı

Ridley Scott imzalı, 1979 tarihli kült film 'Alien' (Yaratık) ile James Cameron'un popüler devam filmi 'Aliens' (Yaratıklar) arasındaki zaman diliminde geçen film "Alien: Romulus" büyük bir merakla bekleniyor. Fede Alvarez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Alien: Romulus' filminden son fragman yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Isabela Merced , Archie Renaux, David Jonsson ve Aileen Wu ve Spike Fearn gibi isimler yer alıyor.

ALIEN: ROMULUS FİLMİNİN KONUSU

Filmin konusu büyük ölçüde gizli tutuluyor ve özete göre "uzak bir dünyada, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin" hikayesini konu alıyor.