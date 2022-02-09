MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan Buse Varol boşanıyor mu? Jet açıklama

Alişan Buse Varol boşanıyor mu? Jet açıklama

09.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan, son günlerde eşi Buse Varol ile boşanacakları yönündeki iddialara sosyal medya hesabından isyan etti. Evliliklerinde sorun olduğunu ancak şu an boşanma iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alişan, "Her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı ve yeğenlerimi rahat bırakın" sözlerine yer verdi.

Alişan Buse Varol boşanıyor mu? Jet açıklama

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in doğum günü ayrı ayrı kutlamaları ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Hatta çiftin boşanma kararı aldığı ve Buse Varol'un avukata gerekli talimatları verdiği ileri sürüldü. Günlerdir evliliğiyle ilgili gündemden düşmeyen Alişan, sonunda isyan etti.

alişaann

"BİZİ BİZİMLE BIRAKIN KARARI BİZ VERELİM"

Boşanma iddiasına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap veren şarkıcı, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin Iütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" dedi.

Alişan'ın eşi Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu! Cevabı ise...Alişan'ın eşi Buse Varol'a boşanma iddiaları soruldu! Cevabı ise...

Evlilik yüzüğünü çıkaran ve Alişan ile evleri ayırdığı ileri sürülen Buse Varol ise konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çektiSon halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çekti
Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttıBaşına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı
Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı? Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam haklı huzur verin insanlara biraz.

En Çok Okunan Haberler

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

İlginizi Çekebilir

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Kanser tedavisi bulundu mu? Uzmanından dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Uzmanından dikkat çeken açıklama

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.