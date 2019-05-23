MAGAZİN

Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül ile ilgili olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı 40'ın konuğu olan Alişan, yıllar önce arasının açıldığı Mahsun Kırmızıgül'e "Hayatımda yeri yok artık saygı da duymam" diyerek rest çekti.

Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül ile ilgili olay sözler

Sevilen şarkıcı Alişan, Buket Aydın'ın CNN Türk'te yayınlanan 40'ın konuğu oldu. Özel hayatı hakkındaki soruları yanıtlayan Alişan, yıllar önce aralarından su sızmayan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz hakkında konuşarak Kırmızıgül'e resti çekti.

"HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Alişan, Buket Aydın 'Hala Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'e kırgın mısınız? Ya da onlar mı size kırgın?' sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Ben en küçüktüm. Ve ben ayrıldıktan sonra da birlikteyken de ben hep saygılı davrandım. Hep saygıyı veren ben oldum. Küçük olarak hiçbir zaman onlara bir saygısızlık yapmadım. Ta ki Mahsun Kırmızıgül benim babama bir saygısızlık yapana dek. O zamana kadar çok fazla görüşmüyorduk. Belki ayrıldıktan sonra ara ara görüşmeye başladık. Bir yerde gördüğümüz zaman ben gittim yanlarına. Ne bileyim soru sorulduğu zaman ben hep cevap verdim. Onlarla ilgili ama aynı sevgiyi ikisinden de göremedim.

alisan-yillardir-kus-oldugu-mahsun-kirmizigul-e-12076916_6604_m

"MAHSUN KIRMIZIGÜL BABAMA SAYGISIZLIK YAPTI"

Yani Özcan ile çok fazla bir sorunum yok. Özcan'la zaten çok arkadaş da değildik. Çok teşviki mesaimiz de yoktu. Ama Mahsun Kırmızıgül ile dediğim gibi bundan işte 3 sene önce bir düğünde bir babama bir saygısızlık yaptı. Ben babama bir saygısızlık yaparsa bu Mahsun Kırmızıgül değil bu kim olursa olsun bunu affetmem. Ya Mahsun Kırmızıgül bizim evimize girip çıkan birisi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.

"BUNDAN SONRA HAYATIMDA OLMAYACAK"

Sokakta tanımadığımız birisi bile gelse bir hayranın bile gelse Alişan Bey babam dese hani elini öperim. Saygı gösteririm falan. Bunu göremedim ondan ve çok fazla sinirlendim. Hatta o gün orada hani zor tuttular beni öyle söyleyeyim. Yakın bir arkadaşımızın düğün olmazsa başka şeyler de olabilirdi. Onun şöhreti, parası, ne bileyim hayatı hiçbiri beni ilgilendirmiyor ve ben ona da o zaman söyledim. Yani karşında 22-23 yaşındaki Alişan değil şu anda 42 yaşında bir adam var ve benim babama saygılı olmak zorundasın. Bundan sonra da benim hayatımda hiçbir zaman yeri olmayacak saygı da duymayacağım, sevgide duyacağım. Özcan Deniz ile çok fazla bir zaten arkadaşlığımız dostluğumuz olmadı. Gördüğüm yerde merhaba derim eğer o bana merhaba der ise ama zaten bir dostluğumuz olmaz."

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son haliKızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Annesini yeni kaybeden ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çektiAnnesini yeni kaybeden ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çekti
Tükendiği söyleniyordu! Bomba iddiaTükendiği söyleniyordu! Bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan Alişan mahsun kırmızıgül mahsun kırmızıgül

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

İran liderinden ABD'ye fotoğraflı gönderme!

İran liderinden ABD'ye fotoğraflı gönderme!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne! Yorum yağdı

Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne! Yorum yağdı

Deniz Akkaya son paylaşımıyla dikkat çekti

Annesini yeni kaybeden ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çekti

İlker Kaleli hangi diziyle dönüyor? Bomba iddia

Tükendiği söyleniyordu! Bomba iddia

Umreye giden Merve Sanay tüm açık fotoğraflarını sildi

Umre sonrası tüm açık fotoğraflarını sildi

Moby, eskiden sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcıyı yalanlamıştı! Bomba fotoğraf

Ece Erken'den Madonna gafı! Herkesin diline düştü

Ece Erken'den büyük gaf! Herkesin diline düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.