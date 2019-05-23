Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül ile ilgili olay sözler

Sevilen şarkıcı Alişan, Buket Aydın'ın CNN Türk'te yayınlanan 40'ın konuğu oldu. Özel hayatı hakkındaki soruları yanıtlayan Alişan, yıllar önce aralarından su sızmayan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz hakkında konuşarak Kırmızıgül'e resti çekti.

"HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Alişan, Buket Aydın 'Hala Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'e kırgın mısınız? Ya da onlar mı size kırgın?' sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Ben en küçüktüm. Ve ben ayrıldıktan sonra da birlikteyken de ben hep saygılı davrandım. Hep saygıyı veren ben oldum. Küçük olarak hiçbir zaman onlara bir saygısızlık yapmadım. Ta ki Mahsun Kırmızıgül benim babama bir saygısızlık yapana dek. O zamana kadar çok fazla görüşmüyorduk. Belki ayrıldıktan sonra ara ara görüşmeye başladık. Bir yerde gördüğümüz zaman ben gittim yanlarına. Ne bileyim soru sorulduğu zaman ben hep cevap verdim. Onlarla ilgili ama aynı sevgiyi ikisinden de göremedim.

"MAHSUN KIRMIZIGÜL BABAMA SAYGISIZLIK YAPTI"

Yani Özcan ile çok fazla bir sorunum yok. Özcan'la zaten çok arkadaş da değildik. Çok teşviki mesaimiz de yoktu. Ama Mahsun Kırmızıgül ile dediğim gibi bundan işte 3 sene önce bir düğünde bir babama bir saygısızlık yaptı. Ben babama bir saygısızlık yaparsa bu Mahsun Kırmızıgül değil bu kim olursa olsun bunu affetmem. Ya Mahsun Kırmızıgül bizim evimize girip çıkan birisi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.