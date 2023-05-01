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Alişan’dan “Yeğenlerine 30 milyon TL’lik ev aldı” iddiasına jet yanıt! Gerçek bambaşka çıktı

01.05.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan’ın, yeğenlerine 30 milyon TL’lik ev aldığı iddiası magazin gündeminde yer aldı. Ünlü isim, “Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum” dedi ve iddialara yanıt verdi.

Alişan’dan “Yeğenlerine 30 milyon TL’lik ev aldı” iddiasına jet yanıt! Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir buçuk yıl önce hayatını kaybetti. Alişan’ın koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşinin çocuklarına 30 milyon TL’ye ev alması gündem oldu. Ünlü isim iddialara yanıt verdi.

  1. Sayfa programına telefon ile bağlanan Alişan “Ben yalanlamaktan bıktım. Bu nereden çıktı şimdi durup dururken? Benim kardeşimin eşi ve çocukları hala aynı evlerinde Selçuk yaşıyormuş gibi yaşamlarına devam ediyorlar.” dedi ve iddialara ateş püskürdü.

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“Benim 30 Milyon TL'lik evim yok. Araba iddiası da yalan” diyen Alişan “Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için…” sözleri ile açıklamasına devam etti

“Buse ile evliliğinize zarar mı veriyor böyle haberler?'” sorusunun üzerine ise ünlü isim “'Ben şu an bu haberi senden duydum. Böyle bir şeyin olmadığını herkes bildiği için zaten zarar vermez, kimse inanmaz” dedi ve Buse Varol ile arasının açılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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Alişan, açıklamasını “Ben ailem için çalışıp kazanıyorum. Daha önce de söyledim benim iki değil artık dört evladım var. Onları kendi evlatlarımdan hiçbir zaman ayırt etmedim, hiçbir zamanda ayırt etmeyeceğim” sözleri ile bitirdi.

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