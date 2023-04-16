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  4. Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' paylaşımı! "Adisiniz, şerefsizsiniz..."

Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' paylaşımı! "Adisiniz, şerefsizsiniz..."

16.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada söylediği iddia edilen bir sözü gören Alişan çileden çıktı. Alişan'a ait olduğu iddiasıyla dolaşıma giren açıklamayı gören ünlü isim sinirlenip sosyal medyadan açıklama yaptı.

Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' paylaşımı! "Adisiniz, şerefsizsiniz..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden Alişan kendisine ait olduğu iddia edilen bir açıklamanın dolaşıma girmesiyle çileden çıktı.

Millet İttifak'ına dair "Olur da iktidara gelirseniz beni vatandaşlıktan çıkarın" dediği iddia edilen Alişan çok kızdı.

Bu açıklamanın çok paylaşılması sonrası sinirlenen Alişan sert çıktı ve "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kıme demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim sn cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyliyim" dedi.

Ekran Alıntısı

Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..." Şoke eden iddia! "Kocama müstehcen..."

Bu yorumu yaydığını düşündüğü kişiye karşı ağzını bozan Alişan " P.ç, benim vatanım belli oğlum senin vatanın neresi şerefsiz!!!" diyerek isyan etti.

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'Kocama gece yarısı müstehcen fotoğraf...''Kocama gece yarısı müstehcen fotoğraf...'
'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez''Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'
'Kendi işime bakıyorum' diyerek sere serpe uzandı ve...'Kendi işime bakıyorum' diyerek sere serpe uzandı ve...
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Alişan sosyal medya söyledi aktan

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