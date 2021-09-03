Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamadı

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın kabristanını yeniden ziyarette bulundu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." diyen Alişan, Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram'dan "Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum..." notuyla yayınladı.

Alişan, ziyaret esnasında gözyaşlarına boğuldu.

